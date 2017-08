DJ DGAP-HV: ROY Ceramics SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 02.10.2017 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

DGAP-News: ROY Ceramics SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung ROY Ceramics SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 02.10.2017 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2017-08-25 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ROY Ceramics SE München ISIN DE000RYSE888/WKN RYSE88 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2017 Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am 2. Oktober 2017 um 11:00 Uhr in der SKYPER Villa, Taunusanlage 1, 60329 Frankfurt am Main, Deutschland, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung 2017 der ROY Ceramics SE ein. Tagesordnung 1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2016, des zusammengefassten Lageberichts für die ROY Ceramics SE und den Konzern für das Geschäftsjahr 2016, des erläuternden Berichts des Verwaltungsrats zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB sowie des Berichts des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2016* Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht vorgesehen, weil der Verwaltungsrat den Jahres- und Konzernabschluss bereits gebilligt hat und der Jahresabschluss damit festgestellt ist. Für die übrigen Unterlagen, die unter diesem Tagesordnungspunkt genannt werden, sieht das Gesetz generell lediglich die Information der Aktionäre durch die Möglichkeit zur Einsichtnahme und keine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung vor. 2. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2016* Der Verwaltungsrat schlägt vor, den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. 3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr 2016* Der Verwaltungsrat schlägt vor, den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. 4. *Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2017* Der Verwaltungsrat schlägt vor, die ECOVIS Wirtschaftstreuhand GmbH, München, zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen. 5. *Beschlussfassung über die Änderung der Satzung bezüglich des Unternehmensgegenstands* Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist gemäß § 2 Abs. 1 der Satzung der Erwerb, die Verwaltung und der Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen im eigenen Namen, auf eigene Rechnung und nicht für Dritte, insbesondere im Bereich der Keramikherstellung und der Produktion und des Vertriebs von Sanitäreinrichtungen und anderen Keramikprodukten sowie die strategische Führung, Steuerung und Koordinierung dieser Unternehmen. Dieser Unternehmenszweck soll erweitert werden, um eine Tätigkeit der Gesellschaft im Bereich der Immobilienwirtschaft zu ermöglichen. Der Verwaltungsrat schlägt vor zu beschließen: § 2 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt geändert und neu gefasst: 'Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und der Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen im eigenen Namen, auf eigene Rechnung und nicht für Dritte sowie die strategische Führung, Steuerung und Koordinierung dieser Unternehmen, insbesondere (i) im Bereich der Keramikherstellung und der Produktion und des Vertriebs von Sanitäreinrichtungen und anderen Keramikprodukten und (ii) im Bereich der Immobilienwirtschaft im In- und Ausland, einschließlich des Erwerbs, des Haltens und Verwaltens, der Veräußerung und der Errichtung von Immobilien aller Art.' 6. *Beschlussfassung über die Änderung der Satzung bezüglich der Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats* In § 9 Abs. 1 der Satzung ist geregelt, dass der Verwaltungsrat aus vier Mitgliedern besteht. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats soll auf acht Mitglieder erhöht werden. Der Verwaltungsrat schlägt vor zu beschließen: § 9 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt geändert und neu gefasst: 'Der Verwaltungsrat besteht aus acht Mitgliedern, die von der Hauptversammlung der Aktionäre gewählt werden.' 7. *Beschlussfassung über die Wahl von Verwaltungsratsmitgliedern* Gemäß § 9 Abs. 1 hat der Verwaltungsrat aus vier Mitgliedern zu bestehen, die von der Hauptversammlung der Aktionäre gewählt werden. Mit Schreiben vom 9. Mai 2017 hat Herr Chi Tien Steve Leung gegenüber dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats erklärt, dass er sein Amt als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung niederlege. Die Amtsniederlegung von Herrn Leung macht die Wahl eines neuen Verwaltungsratsmitglieds erforderlich. Mit Eintragung im Handelsregister der gemäß Tagesordnungspunkt 6 vorgeschlagenen Satzungsänderung wird der Verwaltungsrat aus acht durch die Hauptversammlung gewählten Mitgliedern bestehen. Dies macht die Wahl vier weiterer neuer Verwaltungsratsmitglieder erforderlich. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Verwaltungsratsmitglieder nicht an die Kandidatenvorschläge gebunden. Der Verwaltungsrat schlägt vor, a) Herrn Christian Alexander Peter, von Beruf: Leiter Operatives Geschäft/Prokurist der Genius Entwicklungsgesellschaft mbH, wohnhaft: Berlin, b) Herrn Matthias Herrmann, von Beruf: Geschäftsführender Direktor der ROY Ceramics SE, wohnhaft: Hamburg, c) Frau Jiao Wen, von Beruf: Geschäftsführende Direktorin der ROY Ceramics SE, wohnhaft: Houston, USA, d) Herrn Siwen Mao, von Beruf: Portfolio-Manager bei DRW, wohnhaft: Singapur, und e) Frau Sujida Lelalertsuphakun Lee, von Beruf: Geschäftsführerin Hi Scene Industrial Limited, wohnhaft: Hong Kong, - die Person zu a) mit Wirkung zur Beendigung dieser Hauptversammlung, die Personen zu b) bis e) mit Wirkung ab Eintragung der Änderungen des § 9 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft gemäß Tagesordnungspunkt 6 im Handelsregister - jeweils für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2019 beschließt, zu Mitgliedern des Verwaltungsrats der Gesellschaft zu wählen. Keiner der Kandidaten ist Mitglied eines gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremiums von Wirtschaftsunternehmen. Nach Einschätzung des Verwaltungsrats existieren mit Ausnahme der Nachfolgenden keine persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen im Sinne von Ziff. 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex zwischen einem der Kandidaten und der ROY Ceramics SE, deren Konzerngesellschaften, den Organen der ROY Ceramics SE oder einem wesentlich an der ROY Ceramics SE beteiligten Aktionär. Der Verwaltungsrat informiert die Aktionäre in dieser Hinsicht, dass Frau Lee die Tochter des Verwaltungsratsvorsitzenden Herrn Siu Fung Siegfried Lee ist und dass Frau Wen und Herr Herrmann Geschäftsführende Direktoren der ROY Ceramics SE sind. Weitere Informationen zu den Kandidaten sind den auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.roykeramik.de/investor-relations/hauptversammlung.html eingestellten Lebensläufen zu entnehmen. Gemäß Ziff. 5.4.3 des Deutschen Corporate Governance Kodex erfolgt die Wahl der neuen Mitglieder des Verwaltungsrats als Einzelwahl. 8. *Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, die Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und eine entsprechende Satzungsänderung* Gemäß § 6 der Satzung verfügt die Gesellschaft über ein genehmigtes Kapital, das mit Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 27. August 2015 zu Tagesordnungspunkt 7 geschaffen wurde (das '*Genehmigte Kapital 2015*'). Das Genehmigte Kapital 2015 beläuft sich nach teilweiser Ausnutzung im ersten Halbjahr 2017 nur noch auf EUR 1.556.000,00. Damit der Verwaltungsrat auch zukünftig die Möglichkeit hat, das Grundkapital der Gesellschaft kurzfristig ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung in einem angemessenen Umfang zu erhöhen, soll das Genehmigte Kapital 2015 aufgehoben und ein neues genehmigtes Kapital durch eine entsprechende Änderung der Satzung der Gesellschaft geschaffen werden. Der Verwaltungsrat schlägt vor zu beschließen: a) Die in der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 27. August 2015 dem Verwaltungsrat unter Tagesordnungspunkt 7 erteilte Ermächtigung, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 26. August 2020 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015), wird aufschiebend bedingt durch die Eintragung der unter b) vorgeschlagenen Änderung der Satzung in das Handelsregister aufgehoben, soweit nicht von ihr Gebrauch gemacht worden ist. b) § 6 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt geändert und neu gefasst: '*§ 6* *Genehmigtes Kapital* 1. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das

Grundkapital der Gesellschaft bis zum 1. Oktober 2022 ein- oder mehrmalig um insgesamt bis zu EUR 9.054.500,00 durch Ausgabe von bis zu 9.054.500 neuen nennwertlosen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017). 2. Die neuen Aktien sind den Aktionären grundsätzlich zum Bezug anzubieten; sie können auch von einem Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Verwaltungsrat ist jedoch ermächtigt, das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, (a) soweit dies zum Ausgleich von Spitzenbeträgen erforderlich ist; (b) um in geeigneten Fällen Unternehmen, Unternehmensanteile oder Beteiligungen an Unternehmen oder sonstige Wirtschaftsgüter, einschließlich Forderungen, gegen Überlassung von Aktien zu erwerben; (c) soweit bei einer Barkapitalerhöhung der Anteil des Grundkapitals, der auf die neuen Aktien entfällt, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, sowohl im Zeitpunkt des Wirksamwerdens als auch im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung insgesamt zehn vom Hundert des Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet; auf diese zehn vom Hundert-Grenze ist anzurechnen (i) der Anteil des Grundkapitals, der auf eigene Aktien entfällt, die ab Wirksamwerden dieser Ermächtigung in unmittelbarer bzw. sinngemäßer Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden, sowie (ii) derjenige Anteil des Grundkapitals, der auf Aktien entfällt, auf den sich Wandlungs- und/oder Optionsrechte bzw. Wandlungspflichten aus Schuldverschreibungen und anderen von § 221 AktG erfassten Instrumenten beziehen, die unter Ausschluss des Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG begeben werden. 3. Über die Ausgabe der neuen Aktien, den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet im Übrigen der Verwaltungsrat. 4. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital anzupassen.' Der Verwaltungsrat hat gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts erstattet. Der Inhalt des Berichts des Verwaltungsrats wird im Anschluss an die Tagesordnung bekannt gemacht. 9. *Beschlussfassung über die Aufhebung des Aktienoptionsprogramms 2015 und des Bedingten Kapitals 2015/I, über die Schaffung eines Aktienoptionsprogramms 2017 und eines bedingten Kapitals zur Bedienung des Aktienoptionsprogramms 2017 sowie über eine entsprechende Satzungsänderung* Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 27. August 2015 unter Tagesordnungspunkt 8 ein Aktienoptionsprogramm beschlossen, das den Verwaltungsrat der Gesellschaft ermächtigt, bis zu 1.311.000 Bezugsrechte auf bis zu 1.311.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft auszugeben (das '*Aktienoptionsprogramm 2015*'). Zur Bedienung des Aktienoptionsprogramms 2015 wurde in § 6a der Satzung ein bedingtes Kapital geschaffen (das '*Bedingte Kapital 2015/I*'). Das Bedingte Kapital 2015/I beläuft sich auf EUR 1.311.000,00. Von der Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten aus dem Aktienoptionsprogramm 2015 wurde bis zum Zeitpunkt dieser Hauptversammlung kein Gebrauch gemacht. Daher ist beabsichtigt, die Ermächtigung aus dem Aktienoptionsprogramm 2015 und das bedingte Kapital 2015/I in § 6a der Satzung aufzuheben. Des Weiteren ist beabsichtigt, ein neues Aktienoptionsprogramm der Gesellschaft und ein neues bedingtes Kapital zur Bedienung dieses neuen Aktienoptionsprogramms zu beschließen. Der Verwaltungsrat schlägt vor zu beschließen: a) *Aufhebung des Aktienoptionsprogramms 2015* Die in der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 27. August 2015 dem Verwaltungsrat unter Tagesordnungspunkt 8 erteilte Ermächtigung, bis zum 26. August 2020 bis zu 1.311.000 Bezugsrechte auf bis zu 1.311.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft auszugeben (Aktienoptionsprogramm 2015), wird aufgehoben. b) *Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten auf neue Aktien (Aktienoptionsprogramm 2017)* Die Hauptversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat, bis zum 1. Oktober 2022 bis zu 1.810.900 Bezugsrechte auf bis zu 1.810.900 auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft im anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 je Aktie nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen auszugeben. Die Bezugsrechte sind nach Maßgabe der folgenden Regelungen auszugeben: (1) _Kreis der Bezugsberechtigten/Aufteilung der Bezugsrechte_ Bezugsrechte dürfen ausschließlich an Geschäftsführende Direktoren der Gesellschaft, an Mitglieder der Geschäftsführungen von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen und an Arbeitnehmer der Gesellschaft und mit ihr verbundene Unternehmen ausgegeben werden. Der genaue Kreis der Berechtigten sowie der Umfang der ihnen jeweils zu gewährenden Bezugsrechte werden durch den Verwaltungsrat festgelegt. Das Gesamtvolumen der Bezugsrechte verteilt sich auf die berechtigten Personengruppen wie folgt: aa) Geschäftsführende Direktoren der Gesellschaft erhalten höchstens insgesamt bis zu 655.500 Bezugsrechte; bb) Mitglieder von Geschäftsführungen verbundener Unternehmen erhalten höchstens insgesamt bis zu 393.300 Bezugsrechte; cc) Arbeitnehmer der Gesellschaft und mit ihr verbundener Unternehmen erhalten höchstens insgesamt bis zu 762.100 Bezugsrechte. Die Berechtigten erhalten stets nur Bezugsrechte als Angehöriger einer Personengruppe; Doppelbezüge sind nicht zulässig. Die Berechtigten müssen zum Zeitpunkt der Gewährung der Bezugsrechte in einem Anstellungs- oder Dienstverhältnis zur Gesellschaft oder zu einem mit ihr verbundenen Unternehmen stehen. (2) _Einräumung der Bezugsrechte (Erwerbszeitraum), Ausgabetag und Inhalt des Bezugsrechts_ Die Einräumung der Bezugsrechte durch den Verwaltungsrat erfolgt jeweils zum ersten Montag im November des Jahres 2017 und am ersten Montag im November der Jahre 2018, 2019, 2020 und 2021. Wird die unter lit. c) zu beschließende Satzungsänderung nicht vor dem 6. November 2017 in das Handelsregister eingetragen, erfolgt die erstmalige Zuteilung zum ersten Werktag des dieser Eintragung folgenden Kalendermonats. Jedes Bezugsrecht berechtigt zum Bezug einer auf den Inhaber lautenden Stückaktie der Gesellschaft im anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 je Aktie gegen Zahlung des unter Absatz (3) bestimmten Ausübungspreises und hat eine Laufzeit von sieben Jahren. Die Bezugsbedingungen können vorsehen, dass die Gesellschaft den Berechtigten zur Bedienung der Bezugsrechte wahlweise statt neuer Aktien aus bedingtem Kapital eigene Aktien gewähren kann. Der Erwerb eigener Aktien zur alternativen Erfüllung der Bezugsrechte muss den gesetzlichen Vorgaben entsprechen; eine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien ist durch diesen Beschluss nicht erteilt. (3) _Ausübungspreis (Ausgabebetrag) und Erfolgsziel sowie weitere Ausübungsbedingungen_ Der Ausübungspreis (Ausgabebetrag) eines Bezugsrechts beträgt EUR 1,00; § 9 Abs. 1 AktG bleibt unberührt. Voraussetzung für die Ausübung von Bezugsrechten ist jeweils das Erreichen des jährlichen Erfolgsziels innerhalb der nach Absatz (4) bestimmten vierjährigen Wartezeit. Das Erfolgsziel bestimmt sich für die Bezugsberechtigten jeweils wie folgt: Das Erfolgsziel für die Ausübung von Bezugsrechten ist jeweils erreicht, wenn der Schlusskurs für die Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) in dem Zeitraum von jeweils zwölf Monaten, der auf die Gewährung der jeweiligen Bezugsrechte folgt, an insgesamt 60 Börsenhandelstagen einen bestimmten Betrag übersteigt, und zwar - in dem Zeitraum vom 1. Dezember 2017 bis 30. November 2018 einen Betrag von EUR 1,00; - in dem Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 30. November 2019 einen Betrag von EUR 1,30; - in dem Zeitraum vom 1. Dezember 2019 bis 30. November 2020 einen Betrag von EUR 1,69;

