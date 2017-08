Unterföhring (ots) - - FC Bayern - RSC Anderlecht am 12. September und RB Leipzig gegen den AS Monaco am 13. September live nur bei Sky



- Der Auftakt des BVB am 13. September bei Tottenham Hotspur ebenfalls live und im Rahmen der der exklusiven "Deutschen Konferenz"



- 2. Spieltag: BVB - Real Madrid und Besiktas - RB Leipzig am 26. September exklusiv / Die Bayern zu Gast bei Neymar und PSG am 27. September live



- In der Saison 2017/18 überträgt Sky alle 125 Begegnungen des Wettbewerbs live wahlweise als Einzelspiele, in der Original Sky Konferenz und in der "Deutschen Konferenz"



- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein



Mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, und Debütant RB Leipzig sind in dieser Saison drei deutsche Vereine in der UEFA Champions League vertreten. An jedem Spieltag überträgt Sky zwei der drei Einzelspiele mit deutscher Beteiligung, die Konferenz und optional auch die "Deutsche Konferenz" live und exklusiv im deutschen Fernsehen. Insgesamt zeigt Sky alle 125 Begegnungen der Königsklasse des europäischen Fußballs live, 110 davon exklusiv.



Die Bayern und die Europa-Premiere von RB Leipzig zum Auftakt exklusiv



Die Auslosung der Gruppenphase am gestrigen Abend in Monaco hat den deutschen Vereinen attraktive Gegner beschert. Gleich zu Beginn dürfen sich Sky Kunden auf exklusive Fußballabende freuen. Als erster Bundesligist eröffnet der FC Bayern am Dienstag, 12. September die neue Saison in der Königsklasse. Das Heimspiel gegen den belgischen Meister RSC Anderlecht überträgt Sky live und exklusiv.



Gegen den französischen Meister feiert dann tags darauf RB Leipzig sein Debüt auf der internationalen Bühne. Die Partie gegen den Vorjahreshalbfinalisten AS Monaco können Fans live ebenfalls nur bei Sky sehen. Parallel dazu tritt der BVB bei Tottenham Hotspur an. Neben der Live-Übertragung des Einzelspiels der Borussia bietet Sky an diesem Tag auch die exklusive "Deutsche Konferenz" an, in der ausschließlich die Begegnungen der Leipziger und Dortmunder zu sehen sind.



Weitere Höhepunkte des Auftaktspieltages sind die Partien FC Barcelona - Juventus Turin und AS Rom - Atlético Madrid am Dienstag sowie die UEFA-Champions-League-Rückkehr von Jürgen Klopp und dem FC Liverpool gegen den FC Sevilla am Mittwoch. Diese und alle weiteren Spiele überträgt Sky live und exklusiv als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.



Dortmund - Real Madrid am 26. September live exklusiv bei Sky



Am 2. Spieltag kommt es zu einem erneuten Wiedersehen zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid. Acht Mal standen sich beide Vereine in den vergangenen fünf Spielzeiten gegenüber. In vier Heimspielen blieb der BVB dabei ungeschlagen, konnte drei Partien sogar für sich entscheiden. Ob das Team von Peter Bosz auch dieses Mal die Oberhand über den Titelverteidiger behält, können Sky Kunden am Dienstag, 26. September, live und exklusiv verfolgen. Den parallelen Auftritt von RB Leipzig beim türkischen Meister Besiktas Istanbul überträgt ebenfalls nur Sky live als Einzelspiel und in der "Deutschen Konferenz".



Am Mittwochabend, 27. September überträgt Sky auch die Begegnung des FC Bayern bei Paris Saint-Germain und 222-Millionen-Mann Neymar live.



Der Auftakt der deutschen Vereine UEFA Champions League am 12. und 13. September live bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:



Dienstag:



19.00 Uhr: Die Original Sky Konferenz *exklusiv* auf Sky Sport 1 HD



19.00 Uhr: FC Bayern München - RSC Anderlecht *exklusiv* auf Sky Sport 2 HD



Mittwoch:



19.00 Uhr: Die Original Sky Konferenz *exklusiv* auf Sky Sport 1 HD



19.00 Uhr: Die "Deutsche Konferenz" *exklusiv* auf Sky Sport 2 HD



19.00 Uhr: RB Leipzig - AS Monaco *exklusiv* auf Sky Sport 3/4 HD



19.00 Uhr: Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund auf Sky Sport 3/4 HD



Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange Vertragsbindung live dabei



Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Fußballfans, die keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne lange Vertragsbindung live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.



