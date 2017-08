Die Patient Safety Movement Foundation (PSMF) gab heute bekannt, dass 19 Kliniken und Gesundheitspflegeorganisationen in Taiwan ihre Verpflichtung zur Implementierung von Verfahren zur Vermeidung von vermeidbaren Todesfällen erklärt haben. Diese Verpflichtungen wurden in Taichung City, Taiwan, im Juni 2017 bekanntgegeben. Die "Respiratory Therapists Society" der Volksrepublik China schloss sich der PSMF ebenfalls als engagierter Partner an. Dieses Engagement markiert einen wichtigen Meilenstein bei den fortwährenden Bemühungen der PSMF, das Bewusstsein und die Einsatzbereitschaft zum Schutz von Patienten international auszuweiten.

Die 19 Gesundheitspflegeanbieter von Taiwan, einschließlich einiger der besten Kliniken des Landes, sind bisher über 20 separate Verpflichtungen zur Prozessverbesserung, wie z. B. die Actionable Patient Safety Solutions (APSS) von PSMF eingegangen. Im März 2017 wurde Dr. Chan-Liao einer der Regional Network Chairs von PSMF und leitet nun die Bemühungen um Patientensicherheit in Taiwan. Er ist Chairman der Jen Ai Foundation, Vice President des Jen Ai Hospitals und Gründer des Taiwan Patient Safety Culture Clubs (TPSCC). Er hat sich in den letzten zehn Jahren der Verbesserung der Patientensicherheit in ganz Taiwan und darüber hinaus gewidmet.

"Wir freuen uns über dieses Engagement seitens Taiwan. Es steht zu erwarten, dass das Engagement für Null vermeidbare Todesfälle jedes Jahr über 1.600 Leben retten wird", erklärte Joe Kiani, Gründer der Patient Safety Movement Foundation. "Die Bewegung zum Schutz der Patienten vor tödlichen, unbeabsichtigten Schäden ist eine internationale Sorge, die globale Bemühungen verlangt. Patientensicherheit ist ein Recht des Menschen."

"Ich bin stolz darauf, dass mich so viele meiner Kollegen in der taiwanesischen, medizinischen Gemeinde in diesen Bemühungen unterstützen um Null vermeidbare Todesfälle zu erzielen", erklärte Dr. Chan-Liao Mingi, Regional Network Chair von PSMF, Chairmen der Jen Ai Foundation, VP des Jen Ai Hospitals und Gründer von TPSCC. "Meine Arbeit mit der Patient Safety Movement Foundation hat es mir ermöglicht, unsere Bemühungen um Patientensicherheit in Taiwan zu beschleunigen. Ich bin sicher, dass immer mehr Krankenhäuser sich in den kommenden Monaten dem Ziel von Null vermeidbaren Todesfällen verschreiben werden. Gemeinsam können wir Tausende von Leben retten."

Bis heute haben sich folgende 19 Kliniken und Organisationen in Taiwan einer oder mehr APSS verpflichtet. Die einzelnen Verpflichtungserklärungen können Sie unter http://patientsafetymovement.org/challenges-solutions/commitments-pledges/ einsehen.

Chang Bing Show Chwan Memorial Hospital Kaohsiung Veterans General Hospital Changhua Christian Hospital Kuang Tien General Hospital Cheng Ching General Hospital Chung Kang Branch Lo-Sheng Sanatorium and Hospital, Ministry of Health and Welfare Chi Mei Medical Center Miaoli General Hospital, Ministry of Health and Welfare Chia-Yi Hospital, Ministry of Health and Welfare Nantou Hospital Ministry of Health and Welfare Chung Shan Medical University Hospital Show Chwan Memorial Hospital Ditmanson Medical Foundation Chia-Yi Christian Hospital Taichung Hospital, Ministry of Health and Welfare E-DA Healthcare Group Taichung Veterans General Hospital Feng Yuan Hospital, Ministry of Health and Welfare Taipei Municipal Wanfang Hospital Jen Ai Hospital, Dali Branch

Über die Patient Safety Movement Foundation

Jedes Jahr sterben mehr als 200.000 Menschen in Krankenhäusern in den USA und 3 Millionen weltweit an den Folgen vermeidbarer Krankheiten. Die Patient Safety Movement Foundation wurde mit Unterstützung der Masimo Foundation for Ethics, Innovation and Competition in Healthcare gegründet, um die Anzahl von vermeidbaren Todesfällen bis 2020 auf 0 zu reduzieren (0X2020). Eine Verbesserung der Patientensicherheit erfordert gemeinschaftliche Bemühungen aller Interessenvertreter, unter anderem von Patienten, Gesundheitsdienstleistern, medizintechnischen Unternehmen, Regierungsbehörden, Arbeitgebern und privaten Kostenträgern. Die Patient Safety Movement Foundation arbeitet mit allen Interessenvertretern zusammen, um Probleme mithilfe umsetzbarer Lösungen für die Patientensicherheit zu lösen. Die Stiftung kommt auch bei jährlichen Konferenzen zur weltweiten Patientensicherheit, Wissenschaft und Technologie zusammen. Auf der Konferenz kommen einige der klügsten Köpfe der Welt zusammen, um anregende Gespräche zu führen und neue Ideen zur Herausforderung des Status quo zu entwickeln. Durch die Präsentation spezifischer hochwirksamer Lösungen zur Bewältigung von Herausforderungen bei der Patientensicherheit, der sogenannten "Actionable Patient Safety Solutions" (umsetzbare Lösungen für die Patientensicherheit), werden Medizintechnologieunternehmen aufgefordert, Daten miteinander zu teilen, für die ihre Produkte gekauft werden und Krankenhäuser aufgefordert, sich zur Umsetzung der "Actionable Patient Safety Solutions" zu verpflichten. Damit wird die Patient Safety Movement Foundation mit dem Ziel von Null vermeidbaren Todesfällen bis zum Jahr 2020 hin unterstützt. Mehr dazu: http://patientsafetymovement.org/.

@0X2020 patientsafety #0X2020

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170825005284/de/

Contacts:

Patient Safety Movement Foundation

Irene Mulonni, 858-859-7001

irene@prfordolphins.com