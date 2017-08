Die Sorgen vor dem Ausverkauf deutscher Unternehmen an China sind übertrieben. Direktinvestitionen sind für alle Beteiligten von Vorteil.

Deutsche Unternehmen, die in China investieren, klagen über zunehmende Behinderungen ihrer Geschäfte durch einheimische Behörden zugunsten lokaler Konkurrenten. Sie klagen auf hohem Niveau. China ist seit der Krise 2008 zum Land mit den höchsten Zuwächsen an deutschen Direktinvestitionen im Ausland avanciert. Von 2008 bis 2015 ist der Anteil Chinas am Bestand aller deutschen Auslandsinvestitionen im verarbeitenden Gewerbe von 5,4 auf 13,7 Prozent gestiegen. Bei der Produktion von Autos und Autoteilen legte er von 6,7 auf 16,3 Prozent und bei elektrischen Ausrüstungen sogar von 8,4 auf 30,8 Prozent zu. Wohlgemerkt: Diese Raten wurden erzielt trotz der beklagten Behinderungen!

Demgegenüber lag der Anteil Chinas an allen ausländischen Direktinvestitionen in Deutschland Ende 2015 noch unterhalb von einem Prozent, allerdings mit steigender Tendenz. Noch führt also Deutschland bei den Auslandsinvestitionen im bilateralen Verhältnis klar vor China. Angesichts der von China verfolgten Industriepolitik "Made in China 2025" und seines Schwerpunkts auf Prozessinnovationen in der digital gesteuerten Industrieproduktion ("smart manufacturing") ist dieses Engagement vor Ort in China für deutsche Unternehmen Erfolg versprechend. Es entspricht dem deutschen Spezialisierungsmuster im verarbeitenden Gewerbe, kann von den staatlichen Hilfen Chinas zugunsten heimischer Innovationen profitieren und macht den Zugang zu technologisch sich rasant entwickelnden Märkten leichter.

So verwundert es nicht, dass deutsche ...

