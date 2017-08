Einer Studie der Bundesbank zufolge haben die billionenschweren Anleihenkäufe der Europäischen Zentralbank nur eine sehr geringe Wirkung. Die Verbraucherpreise würden kaum steigen. Die EZB sieht das selbstverständlich anders.

Die Europäische Zentralbank (EZB) kann sich laut einer Studie von Bundesbank-Experten nur eine durchwachsene Erfolgsbilanz ihrer billionenschweren Anleihenkäufe auf die Fahnen schreiben. Zwar wirkten sich die Käufe positiv auf die Wirtschaftsleistung in der Euro-Zone und auch in Deutschland aus, schreiben die Bundesbank-Ökonomen Markus Roth sowie Vivien Lewis in ihrer am Freitag veröffentlichten Untersuchung. Die Verbraucherpreise würden aber nicht deutlich reagieren. Es gebe zudem Anzeichen dafür, dass durch ...

