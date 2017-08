Laut Gary Cohn, Wirtschaftsberater des US-Präsidenten, wird Donald Trump kommende Woche für eine große Steuerreform werben. Cohn wirbt dafür, die Steuersätze für Unternehmen in den USA zu senken.

US-Präsident Donald Trump will nach Worten seines Wirtschaftsberaters ab der kommenden Woche für eine große Steuerreform werben. Der Republikaner werde am Mittwoch dazu im Bundesstaat Missouri eine Rede halten, sagte Gary Cohn der "Financial Times" in einem am Freitag veröffentlichten ...

