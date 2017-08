US500 fast unverändert vor den letzten Handelsstunden Markt befindet sich in einer leichten Seitwärtsphase Die Reden in Jackson Hole könnten die nächsten Bewegungen auslösen

Zusammenfassung:Der US500 schielt weiter nach oben und konnte vor den Reden kleinere Gewinne einfahren. Das Symposium in Jackson Hole wird von den Reden von Yellen (16.00 Uhr) und Draghi (21.00 Uhr) fortgesetzt und der Markt ist in der Erwartung der Reden relativ ausgeglichen. Nachdem der US500 in diesem Monat auf ein neues Allzeithoch bei 2.488 Punkten gestiegen ist, musste der Markt an zwei Tagen deutliche Rücksetzer erleiden. Diese Art von Price-Action ist wahrscheinlich wegen der vielen Long Positionen eingetreten und hat damit einen sehr gleichmäßigen Aufwärtstrend verletzt. Dennoch bleibt der Preis nach diesen Rücksetzern über der Trendlinie, die seit Dezember ...

