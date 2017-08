2015 weigerten sich Ungarn und die Slowakei Flüchtlinge aufzunehmen, um Italien und Griechenland zu entlasten. Im September will der Europäische Gerichtshof entscheiden, ob die Umverteilung rechtens ist.

Der Europäische Gerichtshof wird am 6. September darüber entscheiden, ob die EU-Staaten Ungarn und Slowakei gegen ihren Willen Flüchtlinge aufnehmen müssen. Das Verfahren sei so weit fortgeschritten, dass nun ein Urteil gefällt werden könne, teilte der Gerichtshof (EuGH) am Freitag in Luxemburg mit.

Hintergrund des Verfahrens ...

