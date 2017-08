Lange war von dem britischen Außenminister nicht viel zu hören, nun hat er sich wieder zu Wort gemeldet. Von den scharfen Tönen des Brexit-Fans ist nichts mehr zu spüren. Zahlungen an die EU schließt er nicht mehr aus.

Mit seiner Äußerung, die EU könne sich finanzielle Forderungen beim Brexit von rund 100 Milliarden Euro "an den Hut stecken", hatte der britische Außenminister Boris Johnson für viel Aufregung gesorgt. Danach war es still um ihn geworden - nun hat sich der in seiner Heimat "BoJo" genannte Politiker aber wieder zu Wort gemeldet. Mit deutlich anderen Tönen als zuletzt. "Selbstverständlich werden wir unseren Verpflichtungen nachkommen", sagte Johnson im britischen BBC-Radio. "Wir sind gesetzestreue Menschen, die ihre Rechnungen bezahlen". Man werde aber "keinen Penny mehr oder weniger zahlen, als wir aus unserer Sicht rechtlich verpflichtet sind". Konkrete Summen wollte er nicht nennen.

Die EU-Staaten fordern von Großbritannien, auch nach dem Austritt aus der Europäischen Gemeinschaft im März 2019, ihre Verpflichtungen aus den Pensionen von EU-Beamten oder vereinbarten Projekten zu erfüllen. Um welche Summe es genau geht, ist nicht bekannt. Es kursieren jedoch Zahlen von 60 bis 100 Milliarden Euro. Der "Sunday Telegraph" hatte kürzlich berichtet, Großbritannien sei bereit, bei ihrem Abschied aus der Europäischen Union bis zu 40 Milliarden Euro zu zahlen. ...

