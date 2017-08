New York - Verhalten optimistisch haben sich am Freitag die Anleger an den US-Börsen gezeigt. Kurz vor dem Redestart der amerikanischen Notenbankpräsidentin Janet Yellen in Jackson Hole legte der US-Leitindex Dow Jones Industrial um 0,37 Prozent auf 21 863,94 Punkte zu. Für den 500 Werte umfassenden S&P 500 ging es um 0,38 Prozent auf 2448,26 Punkte hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...