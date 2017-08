Nach sechs Monaten ist die Photovoltaik-Anlagen mit 1,2 Megawatt ans Netz angeschlossen worden. Weitere Solarparks mit zehn Megawatt Leistung sind bereits in Planung.Die KPV Solar GmbH aus Österreich hat in dieser Woche ihr erstes Photovoltaik-Kraftwerk im Iran ans Netz angeschlossen. Der Solarpark mit 1,2 Megawatt befinde sich in Kerman. Er sei in nur sechs Monaten geplant und installiert worden, teilte das österreichische Photovoltaik-Unternehmen am Freitag mit. Es werde künftig vom Joint Venture KPV Solar Iran betrieben, an dem KPV Solar und eine iranische Investorengruppe zu je 50 Prozent ...

