Nach wie vor sind keine großen Bewegungen am Markt zu erkennen. Der Dax notiert komfortabel über 12.200 Punkten. Die Berichtssaison für das zweite Quartal ist durch und auch die politischen Sorgen um Nordkorea und den USA treten in den Hintergrund. Zwischenzeitlich poltert Donald Trump via Twitter. Doch auch das sind die Investoren gewöhnt. Trotzdem sollte man sich von der Ruhe nicht irritieren lassen... mehr dazu in dieser Sendung. Moderatorin Johanna Claar spricht mit Marktexperte Stefan Scharffetter von der Baader Bank über Einzelwerte, die in dieser Woche überrascht haben, und worauf Sie sich nächste Woche einstellen sollten.