Die gesamte Woche lag der Fokus auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole. Werden Janet Yellen und Mario Draghi Hinweise geben zu eine strafferen Geldpolitik in der EU und den USA? Oder ist es mal wieder nur ein großes Klassentreffen der führenden Geldpolitiker? Sicher ist: Mario Draghi war schon das ein oder andere Mal für eine Überraschung gut. Worauf Sie sich einstellen sollten und was Sie vor den zwei handelsfreien Tagen wissen müssen, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperte Robert Halver von der Baader Bank die nächsten Schritte der Geldpolitik und wann es an der Zeit ist die Märkte auf ein Umdenken vor zu bereiten.