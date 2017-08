Wenn die Bundeswehr in den Medien ist, dann oft wegen Pleiten, Pech, Pannen - und Skandalen. Bewerbern präsentiert sich die Truppe allerdings ganz anders: modern, aufgeschlossen, mit guten Karrierechancen. Das kommt an.

Es sind Bilder, wie man sie von der Bundeswehr kennt: Politiker besuchen Bundeswehrsoldaten im Ausland. Dieses Mal ist es Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Litauen. Andere bekannte Bilder der Truppe sind die von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, die wahlweise kaputte Gewehre, Panzer und sonstige Ausrüstung erklärt. Alternativ klärt sie Skandale auf oder verurteilt sie.

Nicht nur Pannen und Skandale: Die Bundeswehr auf der Gamescom

Es gibt aber auch noch ganz andere Bilder von der Bundeswehr. Zum Beispiel von der Spielemesse Gamescom, die derzeit in Köln stattfindet und die auch Angela Merkel schon aus Imagegründen besucht hat. Längst sind dort nicht mehr nur Spiele-Firmen vertreten, sondern auch diverse andere Organisationen - vom Evangelischen Jugendpfarramt Köln bis eben auch zur Bundeswehr.

Bei mehr als 315.000 - mehrheitlich jungen - Besuchern, ist die Messe eben auch ein Ort, an dem Arbeitgeber einer jungen Zielgruppe begegnen können. So sie etwas vorzustellen haben, was die Gamer interessiert. Und das ist bei der Bundeswehr durchaus der Fall. IT- und Tech-Jobs gibt es bei der Truppe nämlich eine ganze Menge: vom IT-Administrator über den Bachelor of Engineering bis zum IT-Systemelektroniker ist für Technikfreunde ziemlich viel dabei. Anstatt einen Karriereberater auf die Gamescom zu schicken, stellt die Bundeswehr dort aber lieber eine ...

