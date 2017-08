Hannover - Zur Jahresmitte präsentiert sich die deutsche Wirtschaft in glänzender Verfassung, so die Analysten der Nord LB. Das Bruttoinlandsprodukt sei im 2. Quartal gegenüber der Vorperiode preis- und saisonbereinigt um 0,6% Q/Q angestiegen - nach (revidiert) 0,7% Q/Q in den ersten drei Monaten des Jahres.

Den vollständigen Artikel lesen ...