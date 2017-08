Die Elektrifizierung des Verkehrs macht auch vor Lkw nicht halt. Tesla will bereits im September ein entsprechendes Modell vorstellen. Andere Anbieter scheinen da aber schon deutlich weiter zu sein. Einige haben bereits Angebote auf dem Markt. Hiervon profitieren werden aber nicht nur die von Abgasen geplagten Bewohner in Metropolregionen. Insbesondere Lithium- und Kobaltanbieter befinden sich in einer guten Ausgangslage. Denn hier wird das Angebot knapp.

Schon seit mehr als 50 Jahren wird Lithium als "Stimmungsaufheller" in der Medizin eingesetzt. Nun zeigten zwei kleinere Studien aus Dänemark und Brasilien, dass Lithium auch neuroprotektive Wirkungen entfalten kann. Lithium, dass in leichter Konzentration ohnehin im Trinkwasser vorhanden ist, könnte das Risiko einer Demenzerkrankung senken. Allerdings stehen diese Forschungen erst am Anfang und sind noch Zukunftsmusik. Im Hier und Jetzt ist Lithium vor allem aufgrund der Elektromobilität und der Speicherung von Energie in aller Munde. Denn das Element wird für die Elektrobatterien gebraucht. Das Angebot aber dürfte die Nachfrage kaum befriedigen, wie wir bereits an dieser Stelle bereits gezeigt haben.

Besonders interessant scheint dabei neben dem Pkw- auch der Lkw-Markt zu sein. Dieses Geschäft muss aber unter zwei Gesichtspunkten gesehen werden. Zum einen sind Laster natürlich Langstreckenfahrzeuge. Große Vehikel schaffen mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren bis zu 1.600 Kilometer mit einer Tankfüllung. Hier haben Elektroalternativen bisher große Nachteile in Sachen Reichweite. Zum anderen aber ist es ein Markt, den Staaten besonders gut und auch gerne regulieren. Hier hat man es nicht mit bockigen Endkunden zu tun, die wie beim Dieselskandal millionenfach ...

