St.Louis - Zalando-Aktienanalyse von Stifel: Die Analysten von Stifel in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Online-Modeversandhauses Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) und erhöhen das Kursziel von 42 auf 45 Euro. Zalando sei Amazon des europäischen Modehandels, so die Analyst in einer heute veröffentlichten Studie.

Den vollständigen Artikel lesen ...