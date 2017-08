Guten Tag liebe Anlegerinnen und Anleger,

wie Sie vermutlich wissen, ist das dritte Quartal aus saisonaler Sicht das Schwächste im ganzen Jahr. Der August liegt jetzt schon fast hinter uns, sodass "eigentlich" nur noch der historisch schlechte September wartet. Das bedeutet:

Die Märkte haben fast geschafft und die zyklisch schwierige Phase unbeschadet überstanden. Mehr noch: Insbesondere an der Wall Street haben die Indizes in den vergangenen Wochen neue Allzeithochs am Stück markiert. Und das obwohl Donald Trump als US-Präsident ...

