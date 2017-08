Berlin (ots) - Mehr als 40 Vorträge, Konferenzen und Panel-Diskussionen - IFA Startup Days: Junge Gründer inspirieren den Markt



IFA NEXT, der neue Innovations-Hub der IFA, bringt an allen Messetagen spannende Themen auf die Bühne in Halle 26a.



- Wie verändern Roboter künftig unser Leben? - Prägt Virtual Reality schon bald den Medienalltag? - Wie können Geräte im Internet der Dinge reibungslos zusammenarbeiten? - Wie intelligent sind Spracherkennungssysteme?



Diskussionsrunden, Vorträge und Präsentationen klären diese Fragen in all ihren Facetten. Auch internationale Startup-Plattformen kommen zu Wort, zum Beispiel der französische Gründer-Hub La French Tech und der Hardware Club, dessen Mitglieder sich speziell mit innovativer Gerätetechnik befassen.



Hier die Themenschwerpunkte und Highlights:



Freitag, 1. September: Medien, Spracherkennung, IoT



10:30 - 12:00 Uhr Deutsche TV-Plattform: Ultra HD, Virtual Reality, HDR, 3D-Sound, Mediennutzung in autonomen Fahrzeugen



12:00 - 12:20 Uhr Amazon Alexa: Spracherkennung - Künstliche Intelligenz - Anwendungszenarien (1)



12:20 - 13:00 Uhr La French Tech Panel: Startups aus Frankreich



13:00 - 14:00 Uhr Conrad Connect: IoT-Projekte und IoT-Ökosystem



ab 14:00 Uhr IFA Startup Day: IoT / Wearables



Samstag, 2. September: Ultra HD, Spracherkennung, Robotics



10:20 - 10:40 Uhr Influencer Marketing - Wie man es richtig macht



10:40 - 11:00 Uhr Amazon Alexa, Spracherkennung - Künstliche Intelligenz - Anwendungszenarien (2)



11:00 - 12:00 Uhr Ultra HD und Virtual Reality - Status Quo und Perspektiven: IFA-Panel der Deutschen TV-Plattform



12:00 - 12:20 Uhr Amazon Alexa: Spracherkennung - Künstliche Intelligenz - Anwendungszenarien (3)



12:20 - 14:00 Uhr Roboter jenseits aller Phantasie: Fünf Themen zu autonomen Maschinen im Haushalt



ab 14:00 Uhr IFA Startup Day: Smart Home



Sonntag, 3. September: Smart Home, IoT, Umwelt, Virtual Reality



10:20 - 11:00 Uhr Digitale Transformation: Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e. V.



11:00 - 13:20 Uhr Smart Home: Energie-Management, Sicherheit, Recycling und regenerative Energie



13:20 - 14:00 Uhr Virtual Reality / Augmented Reality: TV-Content auf der Basis von HoloLens-Anwendungen



Ab 14:00 Uhr IFA Startup Day: Virtual Reality



Montag, 4. September: Barrierefreie Technik, Spracherkennung, IoT-Marktkonzepte, Gründer-Strategien



10:15 - 11:45 Uhr Wege barrierefreier Elektrogeräte vom Hersteller über den Handel zum Kunden



12:00 - 12:20 Uhr Amazon Alexa: Spracherkennung - Künstliche Intelligenz - Anwendungszenarien (4)



12:20 - 13:20 Uhr IoT und der Markt: Strategien für den Markterfolg von IoT-Systemen



13:20 - 13:40 Uhr Durchstarten mit EXIST - Finanzierung für innovative Startups



13:40 - 14:00 Uhr Amazon Launchpad: Wenn Startups durchstarten



ab 14:00 Uhr IFA Startup Day: Digital Health



Dienstag, 5. September: Europäische Startups, Spacherkennung, IoT



10:45 - 11:30 Uhr La French Tech Panel - Startups aus Frankreich: Panel-Diskussion



11:30 - 12:30 Uhr Hardware Club: Drei Startup-Projekte des Hardware-Clubs



12:30 - 13:00 Uhr Amazon Alexa: Spracherkennung - Künstliche Intelligenz - Anwendungszenarien (5)



13:00 - 14:00 Uhr Conrad Connect: IoT-Projekte und IoT-Ökosystem



ab 14:00 Uhr IFA Startup Day: Gadgets & Appliances



Mittwoch, 6. September



ab 11:00 Uhr IFA Startup Day: Future Mobility



