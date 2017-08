Martin Schulz scharrt im Kampf um die Kanzlerschaft die Gewerkschaften um sich. Beim Treffen mit Arbeitnehmervertretern widerspricht der SPD-Kandidat Umweltministerin Hendricks und gibt sich wie Altkanzler Schröder.

Gerhard Schröder bezeichnete sich gern als "Autokanzler". Martin Schulz macht sich nun daran, in die Fußstapfen des früheren SPD-Kanzlers zu treten. Am Freitag traf sich die SPD-Spitze zum Diesel-Gipfel à la SPD mit den Arbeitnehmervertretern der deutschen Automobilindustrie. In Frankfurt redeten beide Seiten über die Folgen aus dem Diesel-Skandal für die deutsche Automobilindustrie - und mögliche politische Konsequenzen.

Als SPD-Führung und Gewerkschaften nach dem gut zweistündigen Treffen in Frankfurt wieder auseinander gingen, waren beide Seiten zufrieden: Kanzlerkandidat Schulz, weil er auf den Rückhalt der Gewerkschaften in den letzten Wahlkampfwochen bauen kann. Und die Gewerkschaftler, weil sich Schulz - anders als Merkel - nicht auf einen Zeitpunkt für das Ende des Verbrennungsmotors festlegen will.

"Die Brückentechnologie Diesel wird es noch einen geraumen Zeitraum geben", sagte Schulz nach dem Treffen. Die Käufer von Diesel-Autos bräuchten auch Sicherheit, ihre Wagen lange nutzen zu können. Es sei deshalb falsch, wenn Merkel in Zeiten existenzieller Ängste bei den Belegschaften über die finalen Zeiten für den Verbrennungsmotor spreche.

Ebenso für Erleichterungen bei ...

