- Ein Vorgeschmack auf die neue Serie von den "The Wire"-Machern ab Samstag, 26. August exklusiv auf Sky Go und Sky On Demand sowie über Streaming-Dienst Sky Ticket verfügbar - Regulärer Serienstart am 11. September auf Sky Atlantic HD - Mit James Franco ("127 Hours") und Maggie Gyllenhaal ("Crazy Heart") in den Hauptrollen



Unterföhring, 25. August 2017 - Die siebte Staffel von "Game of Thrones" steht vor dem großen Finale, nun präsentiert HBO bereits das nächste große Serien-Highlight: "The Deuce" von den "The Wire"-Machern David Simon und George Pelecanos. Die erste Episode der achtteiligen Dramaserie steht Sky Abonnenten exklusiv ab morgen Samstagmorgen, den 26. August, in der Originalfassung auf Sky On Demand und Sky Go zur Verfügung und ist auch über den monatlich kündbaren Streaming-Dienst Sky Ticket abrufbar. Ab dem 11. September ist "The Deuce" immer montags um 20.15 Uhr auch auf Sky Atlantic HD zu sehen. Die Auftaktfolge hat eine Länge von 85 Minuten, alle folgenden Episoden dauern circa eine Stunde.



"Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit HBO die Pilotfolge von 'The Deuce' unseren Kunden noch vor dem Serienstart exklusiv zeigen zu können", sagt Marcus Ammon, Senior Vice President Fiction und Entertainment bei Sky. "Die mit James Franco, Maggie Gyllenhaal und weiteren bekannten Hollywood-Stars top besetzte neue, große HBO-Serie ist ein Muss für alle Fans anspruchsvoller Serienunterhaltung. David Simon ist nicht nur seit 'The Wire' oder 'Tremé' dafür bekannt, dass er ein sehr präzises Auge für stimmungsvolles Zeitkolorit und lebensnahe Milieustudien besitzt. In 'The Deuce' thematisiert er den Aufstieg der damals gerade erst legalisierten Pornografie und lässt das New York der frühen 70er-Jahre wiederauferstehen." Über "The Deuce":



New York, 1971: Im Zuge der langsamen Legalisierung der Pornografie soll der Times Square wieder "sauberer" werden und im zwielichtigen Milieu der ansässigen Gangster, Zuhälter und Prostituierten aufgeräumt werden. Für die Porno-Branche ist das ein gefundenes Fressen, denn was bislang heimlich unter dem Tresen verkauft wurde, kann offen gehandelt werden und verspricht, ein riesiges Business zu werden. Das wollen sich auch Vincent Martino und sein Zwillingsbruder Frankie (James Franco in einer Doppelrolle) nicht entgehen lassen. Der geschäftstüchtige Vincent arbeitet als Barkeeper in Doppelschichten, um den Lebensunterhalt seiner launischen Frau Andrea (Zoe Kazan) und ihrer Kinder finanzieren zu können, während sein kleinkrimineller Bruder Frankie ständig Spielschulden bei der Mafia hat. Die Prostituierte Candy (Maggie Gyllenhaal), alleinstehende Mutter eines kleinen Sohnes, den sie in die Obhut ihrer Mutter gegeben hat, versucht sich ohne Zuhälter über Wasser zu halten und arbeitet als Darstellerin in Hardcore-Pornos. Alle drei, wie auch viele Bordsteinschwalben, Zuhälter und Mafiosi wittern das ganz große Geld - doch der Alltag im Milieu ist von Gewalt und Drogen geprägt und bald fordert auch der sich ausbreitende Aids-Virus erste Opfer.



Die beiden Serienschöpfer, Drehbuchautoren und Showrunner, David Simon ("The Wire") und George Pelecanos lassen mit "The Deuce" das schmutzige New York der 70er-Jahre wiederauferstehen. Sein wichtigster Kollaborateur bei diesem Projekt ist James Franco, der nicht nur die beiden Zwillingsbrüder Vincent und Frankie verkörpert, sondern auch als ausführender Produzent fungiert und bei zwei Episoden Regie führte. Seine Figur des Vincent beruht zum Teil auf einem wahren Charakter, der tatsächlich in der Nähe des Times Square eine Bar führte, die ungewöhnlich für damalige Verhältnisse, ein Schmelztiegel jeglicher sozialer Schichten war. "Klar gab es damals Bars für Homosexuelle und Heteros", sagte Franco vor Kurzem bei einer Pressekonferenz während der TCA (Television Critics Association), "aber ganz selten waren sie gemeinsam in einer Bar anzutreffen, und noch seltener mischten sich auch Polizisten, Leute aus der Warhol-Szene und Transvestiten ins Publikum." Obwohl er sein echtes Rollenvorbild nie getroffen hat - er starb noch bevor die Dreharbeiten begannen - waren dessen Aufzeichnungen und seine Geschichte der perfekte Einstieg in das New York der 70er-Jahre. Auch Michelle MacLaren, die für HBO bereits Episoden von "Game of Thrones" und "Westworld" inszenierte, fungierte als Regisseurin unter anderem der Pilot-Folge. "Wir wollten nicht die 2017er-Version von New York, sondern wirklich das New York von 1971", so MacLaren über die Suche nach Schauplätzen, für die es die Crew an die eher versteckten Ecken der Metropole zog, die noch dem rauen New York von früher ähneln.



Facts: Originaltitel: "The Deuce", Dramaserie, 8 Episoden, Pilot ca. 85 Minuten, alle weiteren Episoden je ca. 60 Minuten, USA 2017. Regie: u.a. Michelle MacLaren, James Franco, Alex Hall. Schöpfer, Drehbuchautoren und Produzenten: David Simon, George Pelecanos. Ausführender Produzent: James Franco, Koproduzentine: u.a. Maggie Gyllenhaal. Darsteller: James Franco, Maggie Gyllenhaal, Margarita Levieva, Lawrence Gilliard, Dominique Fishback, Gbenga Akinnagbe, Chris Bauer, Chris Coy, Zoe Kazan, Gary Carr.



Ausstrahlungstermine: Ab 11. September um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD sowie die neuen Episoden immer parallel zur US-Ausstrahlung in der Nacht von Sonntag auf Montag auch auf Sky Go und Sky On Demand sowie auf Sky Ticket verfügbar. Über Sky Atlantic HD: Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under - Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions" oder "Twin Peaks", sowie ausgewählte Produktionen wie "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story" und "House of Cards". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig und auf Abruf über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.



Über Sky Deutschland: Mit 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juli 2017).



