Neue Runde im Konflikt zwischen Deutschland und der Türkei. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu wirft deutschen Politikern populistische Äußerungen vor. Die legen im Wahlkampf noch einmal nach.

Im deutsch-türkischen Streit haben beide Seiten nachgelegt. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu warf am Freitag deutschen Politikern populistische Äußerungen vor und mahnte einen pfleglichen Umgang mit der Regierung in Ankara an. Außenminister Sigmar Gabriel bekräftigte dagegen seine Warnung an Türkei-Reisende vor willkürlichen Festnahmen. Auch Politiker der Grünen und der Linkspartei forderten angesichts der Festnahmen Deutscher in der Türkei eine schärfere Gangart gegenüber Präsident Recep Tayyip Erdogan.

"Wir sehen, dass Stellungnahmen aus Deutschland eine rote Linie überschreiten", sagte Cavusoglu am Rande eines Besuchs in Polen. "Es gibt keine Notwendigkeit für populistische Anmerkungen vor Wahlen", erklärte er mit Blick auf die Bundestagswahl in vier Wochen. "Wahlen kommen und gehen, aber Freundschaften bleiben. Wir warnen, vorsichtig zu sein."

Gabriel hatte ...

