Ein Tropensturm rast auf die Golfküste der USA zu. Es könnte der mächtigste seit mehr als zehn Jahren sein. Nicht nur Immobilieneigentümer verbarrikadieren ihre Häuser, auch die Ölindustrie bangt.

Über der amerikanischen Ölindustrie zieht ein Sturm auf. Nein, es handelt sich nicht um ein abgedroschenes Sprachbild, sondern eine tatsächliche meteorologische Bedrohung: Der Tropensturm Harvey rast auf die texanische Küste zu. Am Freitagabend (Ortszeit) könnte er sie erreichen. Harvey könnte der mächtigste Hurrikan seit mehr als zehn Jahren sein, der auf das amerikanische Festland trifft. Neben Eigenheimbesitzern fürchten Ölkonzerne um ihr Hab und Gut.

Das Nationale Hurrikanzentrum NHC hat den Wirbelsturm in Kategorie 2 der fünf Kategorien umfassenden Skala hochgestuft. Es wurden Windgeschwindigkeiten um 160 Kilometer pro Stunde gemessen. Wenn Harvey auf das Festland trifft, könnten sie noch wesentlich schneller ausfallen.

Grund genug für die Ölindustrie, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Denn fast die Hälfte der Raffinerie-Kapazität des Landes, also jenem Gewerbe das Öl zu Benzin und anderen Treibstoffen verarbeitet, liegt an der Golfküste. Hiervon mussten laut Reuters-Schätzungen knapp zehn Prozent geschlossen werden, "was einem Nachfrageausfall von knapp einer Million Barrel pro Tag entspricht", erklären die Rohstoffexperten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...