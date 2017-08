ZÜRICH (Dow Jones)--Leichte Verluste hat der Aktienmarkt in der Schweiz am Freitag verbucht. Die verhaltenen Bewegungen der abgelaufenen Woche setzten sich damit auch zum Ausklang fort. Die Anleger sehen aktuell wenig Kaufgründe, größerer Verkaufsdruck bleibt aber ebenfalls aus. Im späten Geschäft wurden die Verluste etwas ausgebaut, als der Franken gegen den Dollar vorrückte. Die US-Devise lief mit Aussagen von Fed-Chefin Janet Yellen auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole abwärts. Einige Teilnehmer hatten wohl mit dollar-freundlichen Äußerungen gerechnet, die aber ausblieben, weil Yellen sich zur Geldpolitik überhaupt nicht äußerte. Für die Schweizer Exportindustrie ist die Stärke des Franken eine Belastung.

Der SMI verlor 0,4 Prozent auf 8.906 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursverlierer und 6 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 33,53 (zuvor: 33,59) Millionen Aktien.

Die Einzelwerte bewegten sich nur wenig. Den stärksten Ausschlag wiesen Adecco auf, die um 1,4 Prozent auf 69,65 Franken abgaben. Die Aktie nähert sich von oben der 200-Tagelinie bei 69,00 Franken, die eine wichtige Unterstützung ist. Druck auf den Gesamtmarkt kam von der schwergewichteten Nestle-Aktie, die sich um 1 Prozent verbilligte. Die Lonza-Aktie setzte ihre Rally fort und rückte um weitere 0,6 Prozent vor. Seit Jahresbeginn ist sie um über 47 Prozent gestiegen.

