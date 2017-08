Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag mit tieferen Kursen aus der Sitzung gegangen, hat dabei aber über die Woche gesehen ein kleines Plus über die Zeit gerettet. Die mit Spannung erwartete Rede von Fed-Chefin Janet Yellen am Notenbanktreffen in Jackson Hole bewegte die Märkte weltweit nicht gross, der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...