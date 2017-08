Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist am Freitag wenig verändert aus dem Handel gegangen. Nach einem besseren ifo-Geschäftsklimaindex ging es für den DAX zeitweise kräftiger nach oben. Am Nachmittag sorgte allerdings ein in Richtung 1,19 Dollar steigender Euro in Reaktion auf die Rede von Fed-Chefin Janet Yellen auf dem Zentralbanker-Treffen in Jackson Hole für Ernüchterung. EZB-Präsident Mario Draghi wird erst am Abend seine Rede halten. Der DAX verlor 0,1 Prozent auf 12.168 Punkte.

Yellen verteidigte die nach der Finanzkrise von der Fed ergriffenen Maßnahmen zu einer strengeren Bankenregulierung. Allerdings machte sie keine Aussagen zur aktuellen Geldpolitik und äußerte sich auch nicht zur jüngsten Dollar-Schwäche. Das wurde von den Anlegern als Signal aufgenommen, dass die Fed mit der Schwäche der US-Devise keine Probleme hat. Sollte sich Draghi in seinen Ausführungen ebenfalls nicht zu den Entwicklungen am Devisenmarkt äußern, rechnet man im Handel mit einer weiteren Aufwertung der Gemeinschaftswährung.

Der Konsum in Deutschland brummt

Etwas stützend an den Börsen wirkte am Vormittag der deutlich über den Erwartungen ausgefallene ifo-Geschäftsklimaindex. Der Index fiel nach seiner monatelangen Rekordjagd zwar im August auf 115,9 von 116, die Erwartung lag allerdings nur bei 115,5. Die wichtige Erwartungskomponente ist sogar gestiegen. Vor allem der starke Konsum stützt die deutsche Wirtschaft.

Bei den Einzelwerten sorgte weiter Stada für Gesprächsstoff. Hier scheint kein Ende der Hausse in Sicht, der Kurs legte um weitere 3,6 Prozent zu. Die Mitteilung über Verhandlungen über einen Gewinnabführungsvertrag heizte dem Kurs weiter ein, sagte ein Händler. Den noch verbliebenen Aktionären soll zudem ein Abfindungsangebot unterbreitet werden.

Zalando legten um 0,8 Prozent zu, nachdem sie von Stifel auf "Buy" hochgestuft worden waren. Leoni stiegen um 3,5 Prozent nach einer Kaufempfehlung von Berenberg. Für Borussia Dortmund ging es um 2,9 Prozent nach oben. Ousmane Dembele wechselt von Borussia Dortmund für eine Rekordablöse zum FC Barcelona. Die Spanier werden dem BVB bis zu 147 Millionen Euro zahlen. Die Geschäftszahlen des Fußballclubs traten dagegen in den Hintergrund.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 58,3 (Vortag: 64,8) Millionen Aktien im Wert von rund 2,25 (Vortag: 2,51) Milliarden Euro. Es gab 9 Kursgewinner und 21 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.167,94 -0,11% +5,98% DAX-Future 12.177,50 -0,03% +6,42% XDAX 12.182,07 -0,05% +6,42% MDAX 24.762,63 +0,08% +11,60% TecDAX 2.266,43 +0,31% +25,10% SDAX 11.341,06 -0,03% +19,14% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,72 5 ===

