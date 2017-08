Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag mit tieferen Kursen aus der Sitzung gegangen, hat dabei aber über die Woche gesehen ein kleines Plus über die Zeit gerettet. Die mit Spannung erwartete Rede von Fed-Chefin Janet Yellen am Notenbanktreffen in Jackson Hole bewegte die Märkte weltweit nicht gross, der SMI wurde aber von den gegen Handelsende unter Druck geratenen Nestlé-Papieren nach unten gezogen. Zuvor hatte sich der SMI in einem lethargischen Geschäft mehr oder weniger auf dem Schlussniveau des Vortages seitwärts bewegt.

Yellen äusserte sich nicht wie erhofft zur aktuellen Geldpolitik. Vielmehr verteidigte sie die Regulierung des Finanzsektors, die nach der schweren Krise von 2008 vorgenommen wurde. Vorerst bleibt damit unklar, ob die Fed ihren Leitzins in diesem Jahr noch einmal erhöht und wann der Abbau der Fed-Bilanz beginnen wird. Später am Abend wird noch EZB-Chef Draghi eine Rede halten. Dieser dürfte sich indes trotz starker Konjunkturdaten aus der Eurozone mit seinen Kommentaren eher zurückhalten, um nicht wieder ein Euro-Rally auszulösen wie nach der Konferenz in Portugal im Juni.

Der Swiss Market Index (SMI) gab schliesslich 0,41% auf 8'906,18 Punkte nach. Im Wochenvergleich ergab sich noch ein knappes Plus von 0,4%, dies nach zuvor zwei rückläufigen Wochen. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung ...

