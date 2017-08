Nasdaq-100 - Um 16:00 Uhr spricht Janet Yellen

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

nun hat das Warten also so langsam sein Ende! Das Treffen der Notenbänker in Jackson Hole im US Bundesstaat Wyoming geht in die heiße Phase. Ab 16:00 Uhr wird Fed-Chefin Janet Yellen ihre Rede halten, um 21:00 Uhr, also nach XETRA-Schluss, tritt Mario Draghi vor die Mikros. Im Vorfeld erholen sich die US Indizes etwas.

Anleger sollten heute in jedem Fall das Risiko reduzieren und mit einer erhöhten Volatilität rechnen. Das Long-Szenario im Nasdaq-100® Index ist noch intakt, allerdings darf sich der Index keinen weiteren schwachen Tag mehr erlauben. Aufwärtsziele lassen sich heute auf Höhe der kurzfristigen Abwärtstrendlinie bei 5.865 Punkten und darüber bei 5.888 Punkten nennen. Unterstützungen finden sich im Chart bei 5.831 Punkten und 5.802 Punkten.

Fällt der Index in den nächsten Stunden bzw. Tagen unter 5.764 Punkte, läge ein bärischer Wellenschnitt vor. Long-Ambitionen sollten in diesem Fall in jedem Fall hintenangestellt werden.

Nasdaq-100® in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 09.08.2017 - 24.08.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2012 - 24.08.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

