Mannheimer Morgen über die Verteilung der Überschüsse Überschrift: Sozialabgaben senken An gute Nachrichten wie diese sollte man sich nicht zu schnell gewöhnen. Abermalige, beträchtliche Überschüsse in die Staatsfinanzen verkündete das Statistische Bundesamt am Freitag. Die öffentlichen Haushalte sind im Gegensatz zu vielen früheren Jahren in den schwarzen Zahlen. Nun stellt sich die Frage: Wohin mit dem Geld? Wichtig und unwichtig sind auch in der Politik immer subjektive Kategorien. Ein Versuch: Der Mittelschicht Geld zurückzugeben, also die Steuern zu senken, ist derzeit nicht vordringlich. Denn der Mittelschicht geht es gut. Gerade ein Ausdruck dieses Umstandes sind ja die hohen Steuereinnahmen. Sie basieren auf einer guten Lohn- und Gewinnentwicklung. Wichtig wäre es dagegen, diejenigen besser zu fördern, die trotz Aufschwungs nicht auf der Sonnenseite stehen. Das schlechter gestellte Drittel der Bundesbevölkerung hat heute weniger Geld zur Verfügung als vor 20 Jahren, teilte das Bundeswirtschaftsministerium unlängst mit. Weil diese Bürger wegen niedriger Verdienste oft keine Steuern zahlen, würde ihnen ein Nachlass bei den Sozialabgaben helfen. Sozialversicherung und Finanzminister könnten sich diese Ausgabe nun leisten. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2017 13:23 ET (17:23 GMT)