D-Zone-DNS-Firewall "Powered by Nominum" von CIRA schützt Lehrkräfte, Schüler und Verwaltungen über eine kosteneffektive, leicht zu bedienende Cloudlösung vor Ransomware und sonstiger Malware

Nominum™, einer der Innovatoren im Bereich Internet-Sicherheitslösungen und -services, und die kanadische Internet-Registrierungsbehörde (Canadian Internet Registration Authority, CIRA) haben heute bekanntgegeben, dass sie sich zusammengetan haben, um über eine kooperative Initiative "Cyber-Secure Schools" eine wirksame, kosteneffektive Cloud-Sicherheitslösung für K-12-Schulen, Schulbehörden und höhere Lehranstalten in ganz Kanada bereitzustellen.

Ziel des Programms Cyber-Secure Schools ist die Reduzierung des Risikos von Malware, die Verbesserung der Netzwerkleistung und die Schaffung sicherer Online-Lernumfelder für Lehrkräfte, Schüler und Verwaltungen sowie für jedes mit dem Schulnetzwerk verbundene Gerät über CIRAs D-Zone-DNS-Firewall powered by Nominum N2™ Secure Business.

Nominum und CIRA beobachten angesichts der signifikanten Kosten durch Cyberangriffe, von Budgeteinschränkungen und dem Bedarf an Lösungen, die leicht zu implementieren und zu verwalten sind, bereits eine rasche Übernahme von D-Zone durch Schulbehörden in ganz Kanada. Die Wild Rose School Division in Rocky Mountain House, Alberta, hat die Lösung zum Beispiel zum Schutz ihrer Nutzer vor den zunehmenden Fällen von Angriffen mit Ransomware und Phishing installiert, die sie in ihren Netzwerken beobachten kann.

"Unser Distrikt verfolgt eine zuerst auf mobile Geräte ausgerichtete Strategie, die auf Technologien und Lernstrategien basiert, mit denen die Bildung über die Schule hinausgeht. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass unser Netzwerk Malware und bösartige Inhalte blockiert, damit Schüler und Lehrkräfte geschützt sind ganz gleich, wo sie sind", sagte Jaymon Lefebvre, Director, IT-Services bei der Wild Rose School Division. "Dafür ist effektive Sicherheit erforderlich, die in dynamischer Weise skaliert werden kann, um dem steigenden Bedarf und den Veränderungen von Richtlinien gerecht zu werden. Durch die Initiative Cyber-Secure Schools von Nominum und CIRA und die damit gebotene Lösung für die Cloudsicherheit wird sichergestellt, dass die gesamte Community Wild Rose vor den heute grassierenden, gefährlichen Bedrohungen geschützt bleibt."

"Weniger als die Hälfte der Zero-Day-Malware kann mit herkömmlichen Anti-Virus-Lösungen entdeckt werden, und da die meiste Malware für Befehle und Steuerung das DNS ausnutzt, ist unsere Kombilösung eine ideale erste Verteidigungslinie, die die Sicherheitslösungen aller Unternehmen vor neuen Bedrohungen ergänzt", sagte Dave Chiswell, Vice President of Product Development der CIRA. "Dank unserer Partnerschaft mit Nominum können wir in ganz Kanada besseres, sichereres Internet für Schulen und Unternehmen liefern und so Schülern, Lehrkräften und Verwaltungspersonal zusichern, dass online stattfindende Bildungsaktivitäten sicher sind."

Bildungssektor am stärksten von Ransomware betroffen, daher Bedarf für besserer Cybersicherheit

Statistiken der US-Regierung zeigen, dass die Häufigkeit von Angriffen mit Ransomware sich 2016 im Vergleich zu 2015 verdreifacht hat.1 Speziell konnte in durch die Firma für Sicherheitseinstufungen BitSight durchgeführten Studien gezeigt werden, dass der Bildungssektor mehr als jeder andere Bereich von Ransomware betroffen ist. Eine von zehn Schulen hat Schaden durch Malware in ihrem Netzwerk erlitten.2

"Angesichts der zunehmenden Cyberkriminalität und der beschränkten Budgets und Ressourcen der Schulen sind diese besonders anfällig für Cyberangriffe, die zu langfristigen finanziellen und betrieblichen Schäden führen können", sagte Arlen Frew, General Manager, Security Solutions bei Nominum. "Im heutigen digitalen Zeitalter, in dem Unterricht und Lernen verstärkt online stattfinden, ist es wichtig, dass Schulen über eine starke Sicherheitsinfrastruktur verfügen, damit Schüler, Lehrkräfte und sonstige Nutzer geschützt bleiben. CIRA und Nominum liefern unternehmenstaugliche Sicherheit mit einer kosteneffektiven Lösung, für die wenig praktische Wartungsarbeiten nötig sind. Diese Kombination fehlt bisher auf dem Markt für Sicherheit im Bildungsbereich."

N2 Secure Business: Schutz von KMU mit einer benutzerfreundlichen Cloudlösung

Nominum N2 Secure Business ist eine bahnbrechende, cloudbasierte Sicherheitslösung, mit der Anbieter von Managed Services wie die CIRA sowie ISPs und Telekommunikationsbetreiber eine Weißprodukt-Lösung für Sicherheit als Service (security-as-a-service, SECaaS) für Schulen, Regierungsstellen sowie Geschäftskunden bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) anbieten können. N2 Secure Business schafft bereits schnell neue Einnahmekanäle für diese Anbieter, die jetzt unternehmenstaugliche Sicherheit in einer Lösung anbieten können, die hinsichtlich Kosten und Benutzerfreundlichkeit für den Bildungssektor perfekt geeignet ist.

Die Lösung nutzt die globale DNS-Präsenz von Nominum und die fast in Echtzeit ablaufende Übertragung von Informationen zu Bedrohungen, um Verbindungen der Nutzer mit bösartigen Domains zu erkennen und automatisch zu blockieren. Sie erfüllt einen entscheidenden Bedarf auf dem Markt für Schutz vor Ransomware, Phishing und sonstiger Malware innerhalb einer leicht zu bedienenden Lösung, die für ein kleines Firmenbudget geeignet ist. Mithilfe dieser Technologie ist zudem eine einfache Verwaltung der Blockierung von Inhalten möglich. Das ist nötig, damit Schüler im K-12-Umfeld sicher und geschützt online arbeiten können.

N2-powered D-Zone DNS Firewall: Die ideale praktische Lösung für K-12 und höhere Lehranstalten

Mit der D-Zone DNS Firewall wird die Technologie an kanadischen Internet-Knoten platziert, damit ein rekursiver Service mit sehr hoher Leistung geliefert werden kann, die abgefragten Daten in Kanada bleiben, mehr Datenverkehr in kostengünstige oder kostenlose Bildungs- und Forschungsnetzwerke verschoben werden sowie mehr Sicherheit geboten werden kann. Mit dem Programm Cyber-Secure Schools profitieren Schulen ferner von der Bereitstellung von Lizenzmodellen, bei denen innerhalb der Schulbehörde jeweils unterschiedliche Nutzer erkannt werden. Und schließlich können Schulen (und Unternehmen) auf der Grundlage altersgemäßer, sicherer Browsing-Richtlinien für die Schüler verschiedene Zugriffsebenen schaffen, modifizieren und gewähren.

Über die CIRA

Die kanadische Internet-Registrierungsbehörde (Canadian Internet Registration Authority, CIRA) verwaltet die Top-Level-Domain .CA im Namen aller Kanadier. Die CIRA entwickelt ferner Technologien und Services, die zur Verfolgung ihres Ziels beitragen, ein besseres Online-Kanada zu schaffen. Das von der CIRA bereitgestellte D-Zone Anycast DNS ist die umfassendste kanadische DNS-Lösung, die auf dem Markt erhältlich ist, und trägt zur Verbesserung von Sicherheit und Leistung für kanadische Unternehmen bei. Das CIRA-Team betreibt eine der am schnellsten wachsenden ccTLDs, ein globales Hochleistungs-DNS-Netzwerk sowie eine der fortschrittlichsten Backend-Registry-Lösungen der Welt. Die CIRA trägt mit Investitionen in Internet-Knoten, das Canada Internet Forum sowie das CIRA Community Investment Program zur Unterstützung der kanadischen Internet-Community bei.

Über Nominum

Nominum™ ist einer der Pioniere und globalen Marktführer im Bereich Internet-Sicherheit und Service-Innovationen. Das im Silicon Valley ansässige Unternehmen bietet eine integrierte Suite von DNS-basierten Lösungen der Carrier-Klasse an, mit denen Festnetz- und Mobilfunkbetreiber und Betreiber von Managed Services und Webanwendungen ihre Netzwerke schützen und verbessern, die Sicherheit für gewerbliche und private Teilnehmer verstärken und innovative Mehrwertdienste anbieten können, die sich monetarisieren lassen. Das Ergebnis ist eine erhöhte Flexibilität des Service, ein höherer Durchschnittserlös pro Nutzer, intensivere Markenbindung sowie ein starker Wettbewerbsvorteil. Mehr als 130 Service-Provider in über 40 Ländern vertrauen Nominum bei der Bereitstellung sicherer, individuell anpassbarer Internetlösungen und der Schaffung von Mehrwert für über eine halbe Milliarde Nutzer. Die DNS-Software von Nominum beantwortet jeden Tag weltweit 1,7 Billionen Anfragen etwa 100-mal so viele Transaktionen wie die tägliche Gesamtmenge aller Tweets, Likes und Suchanfragen in den großen Netzwerken und Suchmaschinen. Weitere Informationen finden Sie auf nominum.com.

