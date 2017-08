Zum Auftakt des 4. Spieltags in der 2. Bundesliga hat SV Darmstadt 98 beim MSV Duisburg 2:1 gespielt und sich damit vorerst den Platz an der Tabellenspitze gesichert. Moritz Stoppelkamp schoss in der 25. Minute das Tor für Duisburg, Marvin Mehlem glich zehn Minuten später für Darmstadt aus und Yannick Stark sorgte in der 88. Minute für den Siegtreffer.

Vorher hatte schon in der 78. Minute Darmstadts Tobias Kempe die Tabellenführung auf dem Fuß, er verschoss aber einen Foulelfmeter. Die parallel ausgetragene Partie zwischen SpVgg Greuther Fürth und dem FC Ingolstadt endete 0:1.