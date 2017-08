Halle (ots) - Bemerkenswert sind die Vorgänge aber noch aus einem anderen Grund: Wenn in der Causa Winterkorn neue Erkenntnisse zutage treten, sind diese stets auf die Arbeit der Justiz zurückzuführen. Die Ermittler drehen jeden Stein um. Von Volkswagen selbst hingegen ist bisher kaum etwas zu hören. Dabei hat der Konzern doch hoch und heilig versprochen, den Diesel-Skandal schonungslos aufzuarbeiten. Der Betrug bei Volkswagen war nur möglich, weil sich der Konzern unangreifbar fühlte. Am Markt ebenso wie auch mit Blick auf Regierungen und Behörden. Dieser Geist lebt fort.



