Zuletzt hat die Türkei deutschen Staatsbürgern die Einreise verwehrt, Journalisten und Aktivisten sitzen im Gefängnis - auch Außenminister Gabriel äußert sich zum Türkei-Urlaub. Eine Analyse der vermeintlichen Gefahr.

Bereits im Juli hatte das Auswärtige Amt die Sicherheitshinweise für die Türkei verschärft. Jetzt legte Vizekanzler Sigmar Gabriel noch einmal nach: Er könne keinem guten Gewissens raten, dort Urlaub zu machen. "Man muss sich das genau überlegen", sagte Gabriel der "Bild"-Zeitung. So könne auch ein langjähriger Türkeiurlauber Probleme bekommen, wenn sein Hotelier der Gülen-Verbindung angehöre, behauptete der Außenminister in dem Interview, "denn für die türkische Regierung ist ja jeder ein Terrorist, der irgendwie nicht mit Erdogan einverstanden ist".

Ist das eine berechtigte Warnung oder Wahlkampfgeplänkel? In der Tat häufen sich in letzter Zeit Fälle, in denen sowohl türkische als auch ausländische Staatsbürger nicht in die Türkei einreisen konnten. Zuletzt traf es einen deutschen Rucksacktouristen, der nach drei Tagen zurückgeschickt wurde. Davor warnt auch das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen. "Seit Anfang 2017 wurde wiederholt deutschen Staatsangehörigen an den Flughäfen in der Türkei die Einreise ohne Angabe genauer Gründe verweigert", heißt es darin. Die türkische Botschaft in Berlin äußerte auf Anfrage ihr Bedauern über den Fall. "Jemanden nicht ins Land zu lassen, ohne dass es konkrete Beweise gegen ihn gibt, das darf nicht vorkommen", antwortete ein Sprecher dem "Spiegel", der über den Fall berichtet hatte.

Ich habe sowohl die deutsche als auch die türkische Staatsangehörigkeit und bin seit der Ausrufung des Ausnahmezustandes im Juli 2016 dutzendfach ein- und ausgereist. Seit Juni 2017 lebe ich als Auslandskorrespondent ...

