ADVA Optical (WKN: 510300) stürzt weiter ab. Bei Baumot Group (WKN: A2DAM1) helfen Barbara Hendricks und ihr Umweltamt. Handelskonzern Steinhoff International (WKN: A14XB9) wird von Betrugsvorwürfen gepeinigt. Nach dem Spin-Off der Steinhoff-Aktivitäten in Afrika könnte eine dortige Verbandelung mit Shoprite (WKN: 853202) aber kurzfristig für Erholung sorgen.

Die globalen Aktienmärkte blieben in der abgelaufenen Woche lustlos an ihren Vorwochenständen hängen. Präsident Trump zeigte sich via Twitter enttäuscht, dass die für Ende September nötige Erhöhung der Schuldenobergrenze, über die wir letzte Woche kritisch berichteten, nicht gleich mit der Verabschiedung eines populären Veteranen-Reformgesetzes geschah. Gleichzeitig warnte er davor, dass der September chaotisch verlaufen würde. Wir dürfen uns auf eine heiße Debatte einstellen, die womöglich erst gegen Ende September gelöst wird. Für den Aktienmarkt bedeutet dies zumindest vorübergehend mehr Unsicherheiten.

ADVA Optical Networking von Leerverkäufern attackiert

Der Kurs von ADVA Optical Networking, einem führenden Hersteller für Glasfaser-Datenübertragungstechnik, geriet in den letzten Wochen stark unter Abgabedruck. Grund dafür soll unter anderem der Verlust des Schlüsselkunden Amazon an den Netzwerkausrüster Ciena gewesen sein, der für 40 rund Mio. € Jahresumsatz sorgte. Außerdem verdaut man zurzeit die Übernahme des kalifornischen Netzwerkausrüsters MRV Communications, den man im Juli für 70 Mio. US$ kaufte, wodurch man wichtige Cloud-Kompetenzen erwarb.

Adva-Produkte im Hause Amazon scheinbar nicht mehr gefragt

Seit dem Jahreshoch bei 11 € hat sich das Papier schon halbiert. Am Donnerstag hatte der Hedgefonds Capital Fund Management SA eine Leerverkaufsposition eröffnet und einhergehend damit fiel die Aktie sogar unter die 6-Euromarke.

Die Zahlen sind relativ schwach. Im 2. Quartal war der Umsatz von 157 auf 144 Mio. € rückläufig und auch für das laufende Quartal sieht der Vorstand geringere Umsätze als im 2. Quartal. Der Preisdruck hält also weiterhin an, trotz eines stark wachsenden Bedarfs nach Bandbreite.

Von der Bewertungsseite ist die Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 289 Mio. € und 80 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...