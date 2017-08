In Brüssel haben Sicherheitskräfte am Freitagabend einen Mann niedergeschossen, der zuvor mit einem Messer auf sie losgegangen war. Er soll laut eines Berichts des Senders RTBF bei der Attacke "Allahu Akbar" gerufen haben, zu Deutsch: "Gott ist am größten".

Der Angreifer stamme aus Somalia und sei etwa dreißig Jahre alt. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden und schwebe in Lebensgefahr. Die Sicherheitskräfte wurden demnach an Händen und im Gesicht vergleichsweise leicht verletzt, hieß es. Der Vorfall ereignete sich gegen 20:15 Uhr.