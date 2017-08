In seiner Rede im amerikanischen Jackson hat EZB-Präsident Draghi ein Plädoyer für offene Märkte und weltweite Zusammenarbeit gehalten. Zur Geldpolitik äußerte er sich nicht - der Euro legte dennoch deutlich zu.

Für Mario Draghi war es die letzte Gelegenheit vor der nächsten EZB-Sitzung im September die Märkte auf Änderungen in der Geldpolitik vorzubereiten. Entsprechend groß waren die Hoffnungen vieler Sparer an seine Rede im amerikanischen Jackson Hole. Doch wer auf ein Signal auf einen baldiges Auslaufen der billionenschweren Anleihekäufe der Notenbank gehofft hatte, wurde enttäuscht. Draghi ging weder auf die aktuelle Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) ein - noch äußerte er sich zum Wechselkurs des Euro. Stattdessen setzte er in der Kleinstadt in den Rockey Mountains einen ganz anderen Schwerpunkt: Eindringlich warnte der EZB-Chef vor den Gefahren des Protektionismus und nationaler Alleingänge."Um eine dynamische Weltwirtschaft ...

