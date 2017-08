In London ist ein Mann festgenommen worden, der zuvor mit einem Messer auf Polizeibeamte losgegangen sein soll. Das teilte die Londoner Polizei am Freitagabend mit.

Der Vorfall ereignete sich gegen 20:35 Uhr Ortszeit (21:35 Uhr deutscher Zeit) direkt am Buckingham Palace. Bei der Festnahme verletzten sich zwei Polizisten am Arm. Sie mussten allerdings nicht ins Krankenhaus, so die Beamten. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Etwa eine Stunde zuvor hatte es in Brüssel einen ähnlichen Vorfall gegeben: Hier war ein Mann mit einem Messer auf Soldaten losgegangen. Er wurde niedergeschossen und ins Krankenhaus gebracht. Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen gab es zunächst nicht.