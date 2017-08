TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 08/25/17 -- The common shares of Exro Technologies Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com

Exro Technologies Inc. is a Vancouver-based company commercializing patented technology designed to advance existing rotating electric machines. The technology enables motor and generator systems to operate more efficiently providing benefit to sustainable and renewable electricity generation markets, as well as variable load industrial and commercial applications for motors.

Exro Technologies is pre-revenue and its strategy is to commercialize its proprietary technology through strategic partnerships for specific near-term market opportunities. The Company's technology potentially has a wide variety of applications such as wind energy, drones, and electric/hybrid vehicles. Exro Technologies' business model is to develop license partners, with leading market positions and innovation based growth strategies.

L'inscription a la cote de CSE des actions ordinaires de Exro Technologies Inc. a ete approuvee.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com.

Exro Technologies Inc. est une societe basee a Vancouver qui commercialise une technologie brevetee concue pour faire avancer les machines electriques rotatives existantes. La technologie permet aux systemes moteurs et generateurs de fonctionner plus efficacement en profitant aux marches de production d'electricite durables et renouvelables, ainsi que des applications industrielles et commerciales a charge variable pour les moteurs.

Exro Technologies est un pre-chiffre d'affaires et sa strategie consiste a commercialiser sa technologie proprietaire grace a des partenariats strategiques pour des opportunites de marches a court terme specifiques. La technologie de la Societe comporte potentiellement une grande variete d'applications telles que l'energie eolienne, les drones et les vehicules electriques / hybrides. Le modele d'affaires d'Exro Technologies est de developper des partenaires de licence, avec des positions de leader sur le marche et des strategies de croissance basees sur l'innovation.

Issuer/Emetteur: Exro Technologies Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): XRO Number of securities issued and outstanding/ Titres emis et en 43 090 844 circulation: Number of Securities reserved for issuance/ Titres reserves pour 4 580 340 emission: CSE Sector/Categorie: Technology/Technologie CUSIP: 30222R 10 9 ISIN: CA30222R 10 9 1 Boardlot/Quotite: 500 Trading Currency/Monnaie de negociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: August 29, 2017/Le 29 aout 2017 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Cloture de l'exercice financier: January 31/Le 31 janvier Transfer Agent/Agent des transferts: TSX Trust Company

