Die europäische Gemeinschaftswährung kletterte am Freitagabend europäischer Sommerzeit in der Spitze bis auf 1,1941 US-Dollar. Dies ist der höchste Stand seit Januar 2015. Vor der Rede hatte der Euro noch knapp unter 1,19 Dollar notiert und am Nachmittag noch zeitweise unter 1,18 Dollar. Auch zum Schweizer Franken hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...