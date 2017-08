Bremen (ots) - Muss ein Außenminister immer nur Diplomat sein und viel reden, aber wenig sagen? Sicherlich ist Sigmar Gabriels Politikstil hemdsärmeliger als der seines Vorgängers Frank-Walter Steinmeier. Doch er passt in diese neue Zeit. Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil, heißt es. Diese Lebensweisheit ist nicht immer weise, aber wer wie Erdogan und seine Minister nur noch in Richtung Deutschland pöbelt, sollte dafür nicht mit Diplomatenphrasen belohnt werden. Wie es enden kann, wenn jemand ohne Argwohn in die Türkei reist, zeigt das Beispiel des Menschenrechtlers Peter Steudtner: Er sitzt im Gefängnis.



