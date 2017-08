Düsseldorf (ots) - Neben der SPD haben nun auch die Grünen die Spitzenkandidatin der Linken scharf attackiert. "Die Linke im Bund sollte sich in Richtung des Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow bewegen und klare Kante gegen die antieuropäischen und flüchtlingsfeindlichen Töne der Sahra Wagenknecht zeigen", sagte Grünen-Wahlkampfleiter Michael Kellner der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Die Linke sei zerrissen und übertünche ihren Streit durch ständige Attacken auf SPD und Grüne. Zuvor hatte SPD-Generalsekretär Hubertus Heil unterschieden zwischen einem großen Teil der Linken, die überzeugte Demokraten seien und mit denen man reden könne, und Wagenknecht. Was diese von sich gebe, sei "teilweise radikales Zeug und inakzeptabel", gelegentlich vertrete sie sogar Positionen am rechten Rand.



