Düsseldorf (ots) - Schauspieler Harald Krassnitzer (56) engagiert sich für Hilfsorganisationen, indem er für sie Geld auftreibt. "Früher bin ich an die Orte gereist. Aber dann habe ich gemerkt, ich kann da nichts machen, außer im Weg zu stehen", sagte der Österreicher der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Mit Flüchtlingen habe er immer wieder Kontakt, erzählte Krassnitzer ("Tatort"). "Es ist wichtig, Flüchtlinge als Menschen wahrzunehmen und nicht als eine Zahl oder als Bedrohung. Sie alle hatten einen Grund, ihre Heimat zu verlassen."



