Donald Trump hat den Militärdienst für Transgender verboten. Er unterzeichnete eine entsprechende Anordnung. Nun muss der Verteidigungsminister ausarbeiten, wie mit Transgender, die bereits beim Militär sind, umgegangen wird.

US-Präsident Donald Trump will Menschen mit einer Transgender-Persönlichkeit vom Militärdienst ausschließen. Verteidigungsminister Jim Mattis wies er am Freitag an, das Beschäftigungsverbot von Transsexuellen in den Streitkräften unbefristet auszuweiten. Damit dreht er eine von der Vorgängerregierung erst im Juni 2016 eingeleitete Reform zurück, Transsexuellen offen den Dienst in den Streitkräften zu erlauben. Unentschieden ließ er zunächst die Frage, wie mit den bereits im Militär tätigen Transgender-Personen verfahren werden soll. Ihre Zahl wird auf einige Hundert geschätzt. ...

