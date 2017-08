Jackson Hole - Auf der mit Spannung erwarteten Notenbankkonferenz im US-amerikanischen Jackson Hole haben sich die Vertreter der beiden grössten Notenbanken zurückgehalten. Die Vorsitzende der US-Notenbank Janet Yellen äusserte sich am Freitag gar nicht zur Geldpolitik. Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) Mario Draghi betonte die Notwendigkeit einer zunächst weiterhin lockeren Geldpolitik. Wirklich neu waren die Aussagen zur Geldpolitik nicht und zum Eurokurs sagte er gar nichts. Dieser stieg daraufhin auf den höchsten Stand seit 2 1/2 Jahren.

Obwohl die wirtschaftliche Erholung fortschreite, sei weiterhin ein bedeutsames Niveau an Unterstützung durch die Geldpolitik gerechtfertigt, sagte Draghi. Die Annäherung der Inflationsrate an den Zielwert der EZB von knapp zwei Prozent sei noch nicht selbsttragend. Das milliardenschwere Anleihekaufprogramm der Notenbank habe bisher gut funktioniert. Draghi machte die Aussagen zur Geldpolitik in einer Fragerunde. In einer vorherigen Rede ...

