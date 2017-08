Zürich (ots) - Hinweis: Diese Medienmitteilung präsentiert die

Die Industrie hat sich vom Frankenschock erholt und profitiert vom

Aufschwung in Europa. Deshalb sind kräftige Lohnerhöhungen angezeigt.

Der frühzyklische Charakter der Industrie ist in der Regel der Motor

für die Gesamtwirtschaft, hat also auch einen positiven Einfluss auf

die Binnenkonjunktur. Da die Prognosen von BAKBASEL für die nächsten

Jahre positiver ausfallen als erwartet, fordern die Angestellten

Schweiz Lohnerhöhungen bis 2%. Der Verband stützt sich dabei nicht

nur auf die günstigen Branchenprognosen ab. Für spürbare

Lohnerhöhungen sprechen auch das Wachstum der Produktivität, die

deutliche Abschwächung des Frankens gegenüber dem Euro, der

Fachkräftemangel und die anziehende Teuerung. Zu beachten ist auch,

dass im letzten Jahr die Löhne um weniger als 1% angehoben wurden.



MEM-Industrie



BAKBASEL erwartet für die MEM-Industrie im laufenden Jahr eine

Erhöhung der realen Bruttowertschöpfung um 2%, 2018 um 3,2% und 2019

um 2,8%. Die Arbeitsproduktivität soll zwischen 2,2%

(Metallindustrie) bis 3,9% (Maschinenindustrie) wachsen. Die

Angestellten Schweiz anerkennen, dass die einzelnen Branchen der

MEM-Industrie unterschiedlich aufgestellt sind. Deshalb sind

abgestufte Lohnerhöhungen zu akzeptieren. Der vom Frankenschock

besonders gebeutelte Maschinenbau hat stark in die Automatisierung

investiert, aber auch Arbeitsplätze verlagert. Dadurch konnte die

Produktivität gesteigert werden - 2% mehr Lohn sind deshalb

angemessen. Die Metallindustrie erholt sich etwas langsamer, aber

mindestens 1,1% sind hier realistisch. Die Subbranchen Uhren und

Datenverarbeitungsgeräte sowie Elektrische Ausrüstungen liegen

dazwischen.



Chemie



Die internationale Konkurrenz und der Frankenschock haben der

Branche stark zugesetzt. Trotzdem prognostiziert ihr BAKBASEL -

erstmals seit 2011 - ein überdurchschnittliches und solides Wachstum.

Die reale Bruttowertschöpfung soll im laufenden Jahr um 1,7% steigen,

im nächsten Jahr gar um 2,1%. Die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit

ist auch ein Verdienst der Mitarbeitenden. Deren Löhne sollen

zwischen 1,1 bis 1,8% erhöht werden.



Pharma



BAKBASEL attestiert der Schweizer Pharmaindustrie weiterhin

grosses Wachstumspotenzial. Sie bleibt das Zugpferd der Wirtschaft,

auch wenn Umstrukturierungen die Verlagerung von Arbeitsplätzen ins

Ausland zur Folge hatten. Verschiedene Grossprojekte, die in der

Schweiz geplant sind, zeigen aber, dass das Land weiterhin ein

attraktiver Standort ist. Für die Jahre 2017 und 2018 kann deshalb

von einem Wachstum der realen Bruttowertschöpfung von jeweils 4,4%

ausgegangen werden. Die Zahl der Beschäftigten dürfte um 1% bzw. 1,3%

im Jahre 2018 zunehmen. Gut qualifiziertes Personal ist gesucht.

Deshalb und weil Nachholbedarf bei den Löhnen besteht, verlangen die

Angestellten Schweiz für die Pharmabranche 2% mehr Lohn.



Die digitale Herausforderung gemeinsam gestalten Die digitale

Revolution und ihre Folgen für die Arbeitswelt und die Gesellschaft

sind das bestimmende Thema der Zukunft. Die Industrie 4.0 wird den

Strukturwandel in Richtung Dienstleistungsgesellschaft beschleunigen.

Vieles, was bisher galt, wird in Frage gestellt. Gefragt sind mehr

Eigenverantwortung und unternehmerisches Denken. Diese können aber

nur entstehen, wenn Hierarchien flacher und die Strukturen in den

Unternehmen agiler werden.



Die Digitalisierung bietet auch Chancen für mehr Selbständigkeit

und Flexibilität in der Arbeit und einer besseren Vereinbarkeit mit

dem Privatleben. Andrerseits erhöht sich die durch die ständige

Erreichbarkeit und längere Arbeitszeiten die Belastung der

Arbeitnehmer. Entsprechend unterschiedlich sind die Erwartungen und

Anforderungen an die digitale Arbeitswelt. "Jetzt ist die Zeit

gekommen, die beiden Seiten in Einklang zu bringen", sagt Stefan

Studer, Geschäftsführer der Angestellten Schweiz. Dazu sei der Dialog

zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern unabdingbar. "Es genügt

nicht, die Angestellten technisch weiterzubilden. Arbeitgeber und

Arbeitnehmer müssen sich auf gemeinsame Werte verständigen, wie die

Arbeit der Zukunft auszusehen hat." Dabei müsse der Mensch im

Mittelpunkt stehen, fordert Studer, "damit wir nicht zu Opfern oder

gar Sklaven der Digitalisierung werden". Für ihn ist auch klar: "Dank

den Produktivitätsgewinnen durch die Digitalisierung muss Schluss

sein mit der Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland." Studer

plädiert dafür, dass vielmehr die Verkürzung der Arbeitszeit zum

Thema wird.



Forderungen an die Politik



Herausgefordert durch die Digitalisierung ist auch die Politik.

Sie muss die Rahmenbedingungen richtig setzen und den Spagat schaffen

zwischen dem Schutz der Erwerbstätigen und möglichst viel Freiraum

für kreatives unternehmerisches Handeln. Und noch immer gilt: Das

Bildungssystem muss den Anforderungen der Industrie 4.0 angepasst und

weiterentwickelt werden. Nur so kann die Basis für das notwendige

lebenslange Lernen geschaffen werden.



Forderungen an uns



Der Weiterbildung kommt zunehmend eine strategische Bedeutung zu.

Sie vermittelt nicht nur neues Wissen und Fähigkeiten, sondern

unterstützt auch die berufliche Mobilität und Flexibilität. Wir als

Verband sind gefordert, unsern Mitgliedern noch mehr dabei zu helfen,

ihre eigene Kompetenz zu stärken, um die Herausforderungen der

Digitalisierung zu meistern. Die Angestellten wiederum sind

aufgefordert, sich stärker zu engagieren - aus Selbstschutz und

Eigenverantwortung.



Die Angestellten Schweiz sind seit bald 100 Jahren die Stimme der

Angestellten aus dem Mittelstand und vertreten deren Interessen in

der Politik wie in Unternehmen. Der Verband setzt sich

sozialpartnerschaftlich, konstruktiv und zuverlässig für gute

Arbeitsbedingungen, faire Löhne und sichere Arbeitsplätze ein - zum

Wohl von Gesellschaft und Wirtschaft. Ihren Mitgliedern bieten die

Angestellten Schweiz zudem ein umfassendes, auf persönliche

Bedürfnisse angepasstes Angebot an Weiterbildungen, Beratungen,

Dienstleistungen und Informationen - für das persönliche Weiterkommen

jedes Einzelnen. Weitere Informationen unter www.angestellte.ch



