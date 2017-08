Reich mit Dividenden-Aktien - so oder so ähnlich liest man es oft. Doch was steckt dahinter und kann man mit einer einfachen Anlage in solche Werte tatsächlich ein Vermögen machen? Um es vorwegzunehmen: Die Antwort lautet ganz klar Ja. Und das hat mehrere Gründe. Zum einen entwickeln sich Dividendentitel traditionell stärker als Aktien, die keine oder nur eine geringe Ausschüttung vornehmen. Zum anderen profitieren Inhaber von Dividenden-Aktien in erheblichem Ausmaß vom Zinseszinseffekt, wenn man die jeweilige jährliche Ausschüttung wieder direkt investiert. Betrachten wir hierzu einmal eine Beispielrechnung einer Einmalinvestition von 10.000 Euro über 30 Jahre: Zugrunde gelegt wird eine durchschnittliche jährliche Performance des Aktienkurses von sieben Prozent sowie eine durchschnittliche jährliche Dividendenrendite von drei Prozent. Reinvestiert der Anleger die jährliche Dividende in die Aktie, verfügt er am Ende der Investitionszeit über ein Vermögen von 184.769 Euro. Legt er die Ausschüttungen hingegen unverzinst aufs Konto, beträgt sein Kapital lediglich 106.444 Euro. Ein Unterschied von sage und schreibe fast 80.000 Euro. Und setzt man auf die richtigen Dividenden-Aktien, ist sogar noch deutlich mehr drin.

