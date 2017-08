Man nehme sich die größten Fische im chinesischen Aktienteich und investiere Millionen in ihre Geschäfte. Dawid Krige, Gründer von Cederberg Capital, ist dabei durchaus mal zu spät - aber äußerst erfolgreich.

Wenn Dawid Krige von Cederberg Capital eine Wette platziert, dann eine große. Diese Strategie hat gut funktioniert für seinen wenig bekannten Fonds. Dessen Ertrag von 46 Prozent im bisherigen Jahresverlauf macht ihn zum besten aktiven Investmentfonds, der in Aktien aus China investiert, zeigen Daten von Bloomberg. Dabei hatte Krige 2017 lediglich drei Aktien gekauft. Und insgesamt besteht der Fonds zu 70 Prozent aus nur zehn Titeln.

In einem Markt, in dem die Ausschläge notorisch groß sind und in dem Gewinne von einer Handvoll Firmen bestimmt werden können, hilft es, alles auf die ausgewählten Aktien zu setzen und dann einfach stillzuhalten.

Zwei der neuen Investments von Cederberg in diesem Jahr sind Tencent Holdings Ltd. und Alibaba Group Holding Ltd. Beide sind dem Fonds mit Kursanstiegen von über 70 Prozent gut bekommen. Außerdem kaufte er Aktien von Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine ...

