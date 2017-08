Beim Chauffeursdienst Uber soll ein neuer Chef ran - die Suche erninnert immer mehr an "Game of Thrones". Es ist der härteste Posten, den das Valley zu vergeben hat. Es streiten nicht nur die Investoren.

Shervin Pishevar spielt gerne den Retter. Als in der US-Wahlnacht im November 2016 die ersten Prognosen verkünden, dass Donald Trump neuer US-Präsident werden könnte, verspricht der im Iran geborene Techinvestor aus dem Silicon Valley via Twitter, eine Initiative zu finanzieren, um Kalifornien vom Rest der USA abzuspalten. Geschehen ist seitdem nichts in der Sache. Vielleicht, weil Pishevar derzeit ein für ihn womöglich viel größeres Problem zu lösen hat: Der Investor probt den Aufstieg zum größten und einflussreichsten Gesellschafter beim kalifornischen Fahrdienst Uber.

Mit anderen Milliardären wie dem kalifornischen Supermarkttycoon Ron Burkle bietet Pishevar in diesen Tagen für weitere Anteile am wertvollsten Start-up der Welt rund sieben Milliarden Dollar. Pishevar hat Konkurrenz von mindestens drei weiteren Interessenten, er ist indes der einzige, der dabei die derzeitige Bewertung von 68,5 Milliarden Dollar zugrunde legt.

Die Sache hat noch einen anderen Haken: Der größte Uber-Anteilseigner, der Wagnisfinanzierer Benchmark Capital, müsste mindestens 75 Prozent seiner Anteile verkaufen und sich aus dem Verwaltungsrat zurückziehen. Benchmark-Partner Bill Gurley, genauso bekannt und meinungsstark wie Pishevar im Hightechtal, denkt da aber nicht mal dran. Schließlich prozessiert er gerade gegen Uber-Gründer Travis Kalanick und will mehr Kontrolle erlangen. "Shervin und Bill haben sich heillos überworfen", sagt ein Investor, der beide kennt.

Uber, das war einmal die Geschichte vom erfolgreichsten Start-up der Welt. In San Francisco vom aggressiven Kalanick gegründet. Die Welt in Rekordzeit mit günstigen Chauffeuralternativen zum angestaubten Taxi überrollt. Die Zukunft der Mobilität neu erfunden. Für Investoren zum größten Glückstreffer ihres Lebens erblüht: So wurde die Uber-Story lange Zeit überliefert. Doch Betrugs- und Schummeleiskandale, grassierender Sexismus, verpuffte Geschäftsversprechen und eine mittlerweile fast komplett geschasste Vorstandsebene haben Uber ins Chaos gestürzt.

Der Streit zwischen den Investoren ist dabei nur die jüngste Volte. Demnächst soll das Führungsvakuum durch einen neuen CEO gefüllt werden. Seit acht Wochen hat Uber schon keinen Chef mehr. Es ist die größte Aufgabe, die derzeit im Valley zu vergeben ist. Und es braucht schon einen Managementmessias, um sie zu meistern.

Wer will ran?

Im Rennen sind wohl drei Kandidaten, unter ihnen der ehemalige General-Electric-Chef Jeffrey Immelt. Die Entscheidung soll sehr bald fallen. Man hatte auch bei Vorzeigemanagerinnen wie Facebook-Vorständin Sheryl Sandberg, YouTube-Chefin Susan Wojcicki oder General-Motors-Lenkerin Mary Barra angeklopft. Doch die Frauen sagten alle ab. Die heikelste Mission der jüngeren Valley-Geschichte wird wohl demnächst ein Mann antreten.

Probleme, die es zu lösen gilt, gibt es viele: eine verunsicherte Belegschaft, die in Teilen auf die Rückkehr von Kalanick hofft. Ein Geschäftsmodell, das ins Stocken geraten ist. Eine Firmenkultur, die derzeit als abschreckendstes Beispiel im Valley sogar die Chefsuche erschwert. Und ein beleidigter Gründer, der bisher noch von niemandem richtig zu kontrollieren war. "Uber ist aus den Fugen geraten", sagt der Techanalyst Mark Mahaney von RBC Capital Markets.

Den Machtkampf der Geldgeber, den das Silicon Valley so noch nie erlebt hat, nennen sie schon scherzhaft "Game of Thrones", nach der bei der Techelite besonders populären Fantasy-Serie. Nur dass hier keine feuerspeienden Drachen ins Gefecht ziehen, sondern hoch bezahlte Anwaltskanzleien mit Bandwurm-Namen wie Potter, Anderson & Corron. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...