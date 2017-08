EU-Kommissionspräsident Juncker fordert laut einem Bericht eine härtere Gangart gegenüber Polen. Diskutiert werde ein Entzug der Stimmrechte des Landes im EU-Rat, sollte es an seiner Justizreform festhalten.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wirbt bei den Mitgliedsländern einem Bericht des "Spiegel" zufolge für eine härtere Gangart gegenüber der rechtskonservativen Regierung Polens. Er habe seine Kommissare als "Hausaufgabe im Sommer" darum gebeten, sich in ihren Heimatländern für ein Verfahren einzusetzen, mit dem Polen im EU-Rat die Stimmrechte entzogen werden können, falls die Regierung in Warschau ihre Justizreform nicht ändere, berichtete das Magazin am Samstag unter Berufung ...

