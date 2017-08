Der IS hält laut einem irakischen Militärsprecher nur noch fünf Prozent der Stadt im Nordwesten des Landes. Die Extremisten seien in der Minderheit und erschöpft. Ein Verbündeter aus Europa sichert Unterstützung zu.

Rund sieben Wochen nach der Rückeroberung der einstigen IS-Hochburg Mossul steht dem irakischen Militär zufolge auch das strategisch wichtige Tal Afar kurz vor der Befreiung. Die Stadt befinde sich nur noch zu fünf Prozent unter der Kontrolle des Islamischen Staates (IS), sagte ein Militärsprecher am Samstag. "So Gott will, werden die übrigen Teile auch bald befreit", erklärte der irakische Außenminister Ibrahim al-Dschaafari bei einer Pressekonferenz mit seinem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian in Bagdad. Frankreich ist einer der wichtigsten Partner in der US-geführten Koalition, die den Irak im Kampf gegen den IS unterstützt. Le Drian sagte, sein Land werde auch beim Wiederaufbau und der Aussöhnung des Landes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...